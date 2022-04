Atmosféra českých šlágrů: dojemný návrat, bengál i Spalovač mrtvol

Dva velké fotbalové hity nesmiřitelných rivalů ve dvou dnech. A taky přehlídku toho, co všechno může tuzemský ligový fotbal nabídnout i v hledišti. To všechno přineslo 27. kolo FORTUNA:LIGY, které proti sobě na Letné svedlo Spartu s Baníkem a ve Štruncových sadech Plzeň se Slavií. Server iSport.cz mapuje, co všechno bylo v hledištích při nejsledovanějších utkáních ligového supervíkendu k vidění. Od vyšponovaných návštěv a správného nažhavení až po tradiční urážky, antisemitské výlevy a mrazivě morbidní choreo na motivy filmového zpracování novely Spalovač mrtvol...