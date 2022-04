Boj o titul: Plzni pozice sedí, pro Slavii hrají trenéři. Šance Sparty 5 procent

Tři zápasy do konce základní části, pak dalších pět v nadstavbě. Boj o titul ve FORTUNA:LIZE spěje k vrcholu a po víkendovém programu je zase o něco zamotanější. Plzeň udržela jednobodový náskok na Slavii, o další čtyři body vzadu ještě číhá Sparta. „Velkou trojku“ jsme srovnali podle několika faktorů - aktuální formy, vlivu trenérů nebo rozlosování. Kdo má podle Sportu největší šanci na titul?

Aktuální forma PLZEŇ

Na jaře jsou v lize nejúspěšnějším týmem, naposledy prohráli 31. října na Slavii (0:2). Nicméně v uplynulých dvou duelech (Jablonec 0:0, Slavia 1:1) nechali soupeřům čtyři body. Zápasy celou sezonu rvou spíš na sílu, disciplínu a potřebnou dávku štěstí. SLAVIA

Z uplynulých tří zápasů vytěžila jen čtyři body. Zejména porážka na těžkém terénu v Liberci bolela. Akutním problémem je finální fáze. Nejde jen o zahozené příležitosti, sešívaní se v posledních duelech s obtížemi dostávají do tutových střeleckých pozic. Tři zápasy, dva góly. To je evidentní limit. SPARTA

Vzestupný trend je jasně patrný. Sparta vyhrála poslední tři ligová utkání, vždy navíc dokázala svůj výkon posunout o kus dál. Proti Baníku už mělo představení Letenských solidní parametry. Do parádní formy se rozehrál stoper Martin Vitík, zlepšují se rovněž klíčová křídla Jakub Pešek s Lukášem Haraslínem.

Rozlosování PLZEŇ

Ze tří aspirantů na titul asi nejtěžší, do startu nadstavby čeká Viktorii pořádná fuška. Výjezd na Hanou do Olomouce, pak domácí střet s ambiciózním Baníkem a závěr v Mladé Boleslavi, kde to Plzeňanům nikdy příliš nešlo. Ztratit může kdekoliv. SLAVIA

Na Slavii se řítí brutální zkouška. V následujících třinácti dnech odehraje pět zápasů. Tři v tuzemské soutěži, dva s Feyenoordem v Konferenční lize. Má kliku, že v Edenu má relativně „oddechové“ partie s podprůměrnými Pardubicemi a Zlínem. Mezitím si odskočí na „pískoviště“ do Jablonce. Z adeptů na titul má nejnabitější program. SPARTA

Na první pohled velmi hratelné, na ten druhý ale zároveň dost záludné. Výjezdy do Teplic a Olomouce by měli Pražané zvládnout, v posledních letech ale na obou stadionech nechali dost bodů. Žádnou selankou nebude ani domácí střet se Slováckem. Na Letné ale Sparta disponuje ohromnou silou. SESTŘIH: Plzeň - Slavia 1:1. Remízu zařídil Chorý, Viktoria stále první

Vliv trenérů PLZEŇ

Michal Bílek v tandemu s Pavlem Horváthem drží kabinu, jsou respektovanými personami. Před patnácti lety slavil se Spartou double, v Polsku dokráčel s národním týmem do čtvrtfinále EURO. Jako hráč reprezentaci výrazně pomohl na světový šampionát do Itálie a tam k postupu do čtvrtfinále. SLAVIA

Tady je Slavia v plusu. Široký štáb vizionáře Jindřicha Trpišovského dovede přemýšlet o každém detailu, opakovaně ukázal vhodné mixování se sestavou a odvahu k improvizaci. Celá suita navíc moc dobře zná cestu ke zlatu. To se bude v klíčových týdnech náramně hodit. SPARTA

Alfa a omega sparťanských nadějí. Pavel Vrba si s sebou na Letnou přinesl hromadu trofejí a úspěchů. Jestli někdo ví, jak vítězit, je to právě on. Teď to ovšem musí potvrdit. Během sezony ukázal, že umí svůj tým skvěle vyladit. Zároveň se ale nevyvaroval ani personálních lapsů. V závěru ligy musí být bezchybný. INSIDER: Slavia mě inspiruje, Plzeň ne. Na Evropu to nestačí, říká Hašek

Zdravotní stav PLZEŇ

Otazník zůstává u Filipa Kaši, vyjma dlouhodobě zraněného Ondřeje Pachlopníka má trenér Bílek k dispozici kompletní kádr. Ustálená jedenáctka, pevné vazby mezi hráči a jasně dané herní schéma založené na poctivé defenzivě patří k základním rysům současné Viktorie. SLAVIA

Pořád připomíná ochromenou rotu, která právě dorazila z bojiště. Sice se uzdravily klíčové postavy Hovorka s Provodem. Do ideálu je však v Edenu pořád daleko. Do konce sezony je out Masopust s Bořilem. Mimo je Ševčík, Kúdela, Krmenčík, do Rotterdamu včera neodcestovali ani Plavšič s Ousouem. Stoprocentně fit nejsou Oscar s Olayinkou… SPARTA

V měřítku Sparty uspokojivý. Mimo hru jsou dlouhodobí marodi Lukáš Juliš s Ondřejem Čelůstkou, k dispozici není kvůli problémům s kolenem ani Filip Panák. Proti Baníku se naopak vrátil do akce Matěj Pulkrab, všechny hlavní opory jsou zdravé. Aby Sparta měla alespoň nějakou naději, musí to tak zůstat. SESTŘIH: Sparta - Baník 2:1. Tlak na vedoucí duo. Obrat v první půli nastartoval Hložek

Faktor X PLZEŇ - Tomáš Chorý

Zařídil proti Slavii bod, na jaře skóroval v pěti ze sedmi zápasů, do nichž zasáhl. Sice jako druhý v pořadí za Jeanem-Davidem Beauguelem, nicméně ohromně platný žolík lámající zápasy. „Je megadůležitý,“ tvrdí bývalý západočeský obránce David Limberský. SLAVIA - Lukáš Provod

Po těžké operaci kolena se reprezentační záložník dvacátého března v duelu s Českými Budějovicemi vrátil do děje. Ihned přinesl do hry spoustu energie, rychlosti a přímočarosti. Proti Plzni byl nejlepším hráčem sešívaných. Až získá herní praxi, může být rozhodujícím prvkem v titulových dostizích. SPARTA - Adam Hložek

V posledním duelu s Baníkem opět ukázal svou třídu. Ze statistického pohledu možná nemá tak výjimečnou sezonu, přesto je opět nejproduktivnějším hráčem celé ligy. Ačkoli je pod obrovským drobnohledem všech soupeřů, drží si vysoký standard. Osud Letenských je do velké míry v jeho rukou. Sparta - Baník: Hložek se zidanovkou protáhl kolem Kuzmanoviče, střílený pokus nevyšel

Bilance se současnou TOP 6 Plzeň–Slovácko 2:1

Hradec–Plzeň 1:0

Plzeň–Sparta 3:2

Slavia–Plzeň 2:0

Baník–Plzeň 2:2

Slovácko–Plzeň 1:2

Plzeň–Hradec 1:0

Sparta–Plzeň 2:2

Plzeň–Slavia 1:1 Slavia–Baník 4:0

Slavia–Slovácko 2:1

Slavia–Hradec 4:1

Sparta–Slavia 1:0

Slavia–Plzeň 2:0

Baník–Slavia 3:3

Slovácko–Slavia 0:1

Hradec–Slavia 1:5

Slavia–Sparta 2:0

Plzeň–Slavia 1:1 Sparta–Hradec 4:0

Plzeň–Sparta 3:2

Sparta–Slavia 1:0

Baník–Sparta 2:2

Slovácko–Sparta 4:0

Hradec–Sparta 0:1

Sparta–Plzeň 2:2

Slavia–Sparta 2:0

Sparta–Baník 2:1