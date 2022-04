Komplikace pro nový stadion Hradce: Sportovní agentura zastavila dotaci

Národní sportovní agentura (NSA) zastavila řízení o dotaci na fotbalový stadion v Hradci Králové. Usnesení o zastavení řízení o dotaci město obdrželo ve středu do datové schránky. Agentura v dopise zmiňuje, že poskytnutí dotace by představovalo veřejnou podporu podle práva Evropské unie, která není slučitelná s jejím vnitřním trhem. S výtkami a závěrem NSA město nesouhlasí a zvažuje právní kroky. Uvedla to mluvčí radnice Kateřina Šmídová. Město už stavbu za 568 milionů korun zahájilo. Vyjádření zástupce NSA se dnes ČTK získat nepodařilo, nereagoval ani na SMS.

Agentura podle radnice svůj závěr odůvodňuje například tím, že město lze pokládat za podnik, jelikož na stadionu uvažuje o pronájmech prostor pro občerstvení, posilovnu, sportování nebo koncerty. „U takových zařízení je to ale zcela běžná až nutná praxe, ať už z pohledu ekonomiky provozu nebo jako zvýšení atraktivity zařízení,“ uvedl primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

Zástupci radnice upozornili, že NSA vadí i to, že stavební práce začaly před podáním žádosti o dotaci. „Město již jednou agentuře tuto výtku zpochybnilo s tím, že podmínky poskytnutí dotace zveřejněné agenturou toto vysloveně umožňují, což jsme navíc doložili právním rozkladem,“ uvedla náměstkyně primátora pro dotace Monika Štayrová (ANO).

Hradec Králové v lednu vyzval ve správním řízení ke zrušení celé dotační výzvy. Podle radnice jsou v ní zásadní nedostatky, které mohou být příčinou všech komplikací města s žádostí o dotaci. Stadion je město připraveno postavit i bez dotace. „Bohužel k této výzvě, i když už příslušné právní lhůty pominuly, se agentura doposud nevyjádřila. S rozhodnutím agentury nesouhlasíme a zvažujeme uvedené usnesení napadnout,“ uvedla Štayrová. Podle ní celou věc musí ještě projednat orgány města.

Hradec zahájil hrubou stavbu stadionu po přípravných pracích letos v únoru. Stadion staví sdružení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont. Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu z roku 1966 připravovalo přes 15 let. Stadion, který je největší investicí v novodobé historii města, by měl být hotový do 28. dubna 2023. Měl by splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Měl by splňovat i požadavek na multifunkční arénu. Kapacita arény by měla být 8000 diváků s možností navýšení na 9300 míst. Všechna místa budou zastřešená.

Dotaci naopak od NSA dostane například Brno na stavbu multifunkční haly na výstavišti. V březnu agentura informovala, že brněnský projekt splnil veškeré podmínky. Město žádalo 300 milionů korun, rozhodnutí o výši dotace se ale uskuteční až po výběru zhotovitele. V programu je 900 milionů, jeden žadatel může získat maximálně 300 milionů. Naopak na atletickou halu u univerzitního kampusu za 800 milionů korun Brno od agentury dotaci nedostane.

Národní sportovní agentura rozděluje státní dotace určené na sport. Vláda při úpravě státního rozpočtu na letošní rok výdaje na sport seškrtala. NSA měla podle říjnového návrhu schváleného kabinetem Andreje Babiše (ANO) dostat 5,9 miliardy korun, ale nová vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje 4,6 miliardy. Loni NSA rozdělovala ze státních prostředků bezmála sedm miliard korun. Fialova vláda nyní plánuje změny ve fungování agentury, které by měly vést k účinnější podpoře českého sportu.

