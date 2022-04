Železný muž Králik o debatách se Sivokem, loučení s Horejšem i plánech

Střídačka je pro něj skoro neznámé místo. V minulé sezoně odehrál jednatřicet ligových partií z čtyřiatřiceti možných a v téhle se do sestavy nedostal jen jednou. Slovenský stoper Martin Králik se během dvou let v Českých Budějovicích vykopal mezi nepostradatelné a v téhle pozici půjde i do žhavého závěru základní části.

Pikantní je, že Dynamo může skončit v kterékoli z tří nadstavbových skupin. Příští čtyři dny rozhodnou. „Těším se, teď už půjde o všechno,“ poví Králik poté, co se vrátí s dětmi z odpolední procházky.

Žádný stres před koncem sezony, kapitáne?

„Myslím, že všichni sportovci jsou rádi, když jdou zápasy nebo závody rychle za sebou. Jste pořád v akci a nemusíte tolik trénovat. Poslední dva zápasy nám nevyšly, po remíze se Zlínem jsme prohráli v Boleslavi, ale ještě máme šanci to napravit a hrát o pěkné umístění.“

Počítáte s tím, že to znovu bude hodně na vás? Druhou sezonu po sobě jste nejvytíženějším hráčem Dynama.

„Jsem za to rád. Zdraví mi drží a trenér Horejš mi důvěřuje, mám mu být za co vděčný. Zastavily mě vlastně jen karty a pár bolístek, které naštěstí vždycky byly jen na chvilku. Bolavý kotník i covid jsem stihl vykurýrovat snad za týden. Mám kliku, musím to zaklepat.“

Nejvytíženější hráči F:L 1. Jan Mikula Liberec 28 zápasů/2491 minut 2. Adam Vlkanova Hradec Kr. 28 zápasů/2462 minut 3. Lukáš Sadílek Slovácko 28 zápasů/2448 minut 4. Martin Králik Č. Budějovice 27 zápasů/2430 minut Jan Mejdr Hradec Kr. Marek Suchý Ml. Boleslav

S trochou nadsázky: víte vůbec, jak to vypadá na lavičce?

„Tuším, kam míříte, na druhou stranu nejen ve fotbale nikdy nevíte, co bude za týden. Lavičku jsem zažil třeba jako mladý v Žilině, nic příjemného. Ale vždycky jsem se na to díval tak, že trenér vybral nejlepší hráče, mezi které jsem se v tu chvíli prostě nevešel. Nebyl jsem uražený, bral jsem to jako motivaci a makal o to víc.“

Vyplatilo se, s víc než sto starty ve slovenské lize jste předloni dorazil do Budějovic. Měl jste trochu nevděčnou roli, přicházel jste jako náhrada za končící klubovou legendu Tomáše Sivoka.

„Je strašně těžké nahradit takového fotbalistu, ovšem já to tenkrát takhle nebral. Trenér Horejš mi do detailu vysvětlil, proč si mě vybral, a navíc se mi postupně začalo dařit. Ještě k Sivymu: rád jsem si s ním povídal o fotbale ještě předtím, než v klubu nastoupil jako sportovní ředitel. A když vám takový borec poradí, snažíte si to vzít k srdci. Bylo fajn, když s námi v zimě na soustředění v Turecku šel trénovat.“

Jenže brzy nato nečekaně rezignoval, hrálo se teprve druhé jarní kolo.

„My hráči změny ve vedení neovlivníme, ale myslím, že můžu za celou kabinu říct, že jsme z toho byli smutní. Vize, kterou Tomáš nastolil, byla pro klub správná. Nicméně věci se ve sportu někdy mění ze dne na den. Mrzelo mě to, ale život šel dál i bez Sivyho v ředitelské kanceláři.“

Následovaly další pohnuté události, kolem Dynama se pořád něco řeší. Není pro vás kapitánská páska v takové situaci závaží?

„Kdepak. Je to zodpovědnost i čest, že můžu vést ligový tým. Příjemně mě překvapilo, že jsem dostal tuhle šanci, je to dobrá zkušenost. Jako celé dva roky v české lize: je náročná, běhavá i soubojová. Přestupu do Budějovic jsem nikdy nelitoval, navíc teď ještě hrajeme i o první šestku.“

Nic ve zlém, ale možná už jste v ní mohli být, kdybyste uhráli pár vítězství venku. Jak moc bolí, že jste v arénách soupeřů ani jednou nevyhráli?

„Bavíme se o tom i v kabině. A ano, je to ten důvod, proč ještě v šestce nejsme. Proč se nám venku nedaří? Těžko se mi to vysvětluje, ale možná je problém v tom, že se chceme za každou cenu prosadit fotbalově, a pak na to doplatíme. Soupeři si často počkají a doslova nás rozkopou. A když chybujeme, hned nás potrestají. Tohle chceme změnit.“

I kvůli tomu, abyste se s trenérem Davidem Horejšem rozloučili co nejlíp? Mluví se o tom, že s končící smlouvou po sezoně z Dynama odejde.

„Víme o tom, i když se samozřejmě ještě může stát spousta věcí. Každopádně bychom se s trenérem chtěli rozloučit co nejlepším výsledkem. Je to pro nás další velká motivace.“

A jaká budoucnost čeká Martina Králika? Dá se čekat, že o vás bude zájem, často sbíráte pochvaly.

„Těžko říct, co se stane přes léto. Přestupové období je daleko a navíc mám v Budějovicích smlouvu ještě na rok. Teď se soustředím na konec sezony, potřebujeme dobře dohrát základní část a zvládnout nadstavbu. Pak se uvidí.“

Rande s historií

Česko mělo po rozdělení federace za sebou necelý rok a půl, frčely šusťákové soupravy a autobusové zájezdy hranatou karosou k Jadranu. Tenkrát na přelomu jara a léta 1994 si České Budějovice užívaly fotbalovou euforii, v první sezoně samostatné ligy skončily šesté. Jen bod od bronzového stupínku.

Čistě pro představu: v brance čaroval slovenský mág Peter Holec, otec dnešního sparťanského gólmana Dominika Holce, obranu tvrdil současný správce budějovické arény Stanislav Marek, deset gólů nastřílel nezastavitelný Karel Vácha a v záloze kmital vlasatý mládenec Karel Poborský, o kterém snad ani nemusíme mluvit dál. A trenér? Budějovická ikona Pavel Tobiáš.

Dynamo skončilo šesté i v sezoně 1996/1997 a pak začalo připomínat jojo, pravidelně poskakovalo mezi první a druhou ligou. Stejně jako svého času i třeba Plzeň. Před třemi lety se Budějovice mezi elitu vrátily – a teď si můžou historický šestý flek zopakovat. Chtělo by to ale do konce základní části vyměnit nynější desáté místo za skupinu o titul, aktuální ztráta na šestý Hradec Králové činí tři body. A pozor, mezi „votroky“ a Dynamem je naskládaná Boleslav, Olomouc a Liberec.

„Šestka je náš cíl, ovšem abychom na ni vůbec mohli myslet, musíme v neděli doma proti Bohemians zahrát úplně jinak než minule v Boleslavi (0:2),“ zavelel kouč David Horejš. „Nechceme spekulovat, v které nadstavbové skupině skončíme, ale zápas s Bohemkou napoví.“