INSIDER: Ze slávistů čiší hlad, říká Kotal. Dočkal? Podívejte se na Tecla…

Je to mocná síla – a ve finále sezony ještě mohutní. Slavia uhájila po 30. kolech nejvyšší fotbalové soutěže první místo a do nadstavby jde s pořádně napěchovaným kádrem i výhodou domácích zápasů s Plzní i Spartou. „Problém si může způsobit jen ona sama,“ usmívá se zkušený trenér Václav Kotal, host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER. Přesto nepovažuje boj o titul vůbec za rozhodnutý: upozorňuje na roli kousavého nováčka z Hradce, zastává se hry plzeňské Viktorie, a na rozdíl od sparťanského trenéra Pavla Vrby neodepisuje ani Letenské…

Do velké hry se měli zapojit tři, jednomu však vypadly trumfy z rukou… Alespoň tak to vypadá po základní části FORTUNA:LIGY, kdy třetí sparťané ztrácejí na druhou Plzeň šest bodů a na první slávisty sedm. „My už o titul nehrajeme,“ prohlásil ostatně kouč Vrba bezprostředně po odpudivém výkonu a prohře 0:2 v Olomouci. Posléze se vyjadřoval opatrněji, nicméně bylo znát, že už myslí na SOS v podobě finále domácího poháru.

I když je situace týmu v boji o ligové prvenství opravdu zlá, neměl by ještě mužstvo burcovat? Není to nevhodný výraz poraženectví? „Jak Pavla Vrbu znám, je to taková hozená rukavice do kabiny, aby si hráči řekli: Dokážeme mu, že nemá pravdu,“ přemítá Kotal a rozebírá, jak by při takovém rozložení sil vystupoval sám. „Dokud to není matematicky jasné, šance na titul je,“ dodává.

Sparťané devalvovali sérii pěti výher, díky níž se původně dostali na dostřel rivalům nad sebou. Značný podíl na tom měl díky své produktivitě záložník Bořek Dočkal, a tak ožila věčná otázka, zda by s ním měl klub prodlužit smlouvu. A pokud ano, jakou roli by měl mít. Mezi trenéry, kteří tenhle fotbalový rébus museli řešit, přitom patřil i Kotal. „Nemusíme se bavit o kvalitě Bočka Dočkala,“ předesílá. „Ale problém je v mezinárodních utkáních nebo zápasech se špičkou naší ligy,“ pokračuje jedním dechem.

Proto se bývalý letenský kouč zaobírá tím, za jakých nezbytných podmínek by Dočkal nadále mohl v mužstvu působit – a pro přirovnání jde do tábora největšího rivala. V něm ho zaujalo, jak svou úlohu snáší o dva roky mladší útočník Stanislav Tecl. „Ať nastoupí od začátku, nebo jako žolík, vidíte na něm, s jakou hraje chutí a zájmem. Že maximálně pracuje pro tým,“ pozoruje Kotal.

Zatímco v určitých fázích sezony byl Tecl řešením z nouze a v Konferenční lize na lavičce chyběli zkušení hráči, nyní má Jindřich Trpišovský až luxusní výběr a může modelovat sestavu dle svých potřeb. Kotal si všímá zvláště comebacku středopolaře Lukáše Provoda. „Jak měla Slavia smůlu, že se jí zranilo tolik hráčů, tak teď má štěstí, že se jí všichni pomalu vracejí a mají obrovskou chuť, hlad. To je skvělá vlastnost toho týmu…“

LIGOVÝ INSIDER Václava Kotala

Proč může být pro boj o titul zásadní už první kolo nadstavby?

Jak by mohl kartami zamíchat Hradec Králové?

Co stojí za zakopnutím Letenských v Olomouci?

Proč musí Sparta nutně zvládnout rozehrávku od vlastního brankáře?

Kteří dva hráči Slavie zkušeného trenéra nejvíce zaujali?

Zaslouží si obhajobu herní styl ordinovaný Michalem Bílkem?

Proč v souvislosti s Plzní padne zmínka o Dortmundu?

INSIDER: Smekám, jak to Slavia točí, říká Siegl. Jak se může Baník bát?! Video se připravuje ...