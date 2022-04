Tijani na severu válí! Takového stopera Teplice léta neměly, chválí expert

Ještě před pár měsíci vypadal jako ukázkový zajíc v pytli – měl za sebou dlouhou pauzu po operaci kolene a na Stínadla dorazil s kondičním mankem. Spoluhráči v kabině na Mohameda Tijaniho jen zírali… Trenérský štáb dumal, co s ním. Dnes si Jiří Jarošík bez rodáka z Abidžanu neumí představit základní sestavu, natož boj o ligovou příslušnost.

Během zimní pauzy však na severu Čech rozhodně nebylo nikomu do smíchu. Africký stoper Mohamed Tijani nenaskočil ani do jednoho přípravného zápasu s tuzemskými soupeři. Bokem doháněl kondiční manko a trenéři se modlili, aby byl vůbec použitelný na start FORTUNA:LIGY. Už v Beleku ale „Momo“ ukázal, že má v sobě krev bojovníka, jenž se nevzdává – nedostatky rychle vymazal a do jarní části vletěl vysekaný a v dobrém rozmaru.

„S ním a bez něj je to obrovský rozdíl,“ ulevil si Jarošík ve středu po výhře nad Českými Budějovicemi (2:1). Urostlý obránce se do sestavy vrátil po stopce za žluté karty a bylo jej plné hřiště: vstřelil vyrovnávací gól, pod palcem měl fungující defenzivu a ještě zvládal krotit emoce spoluhráčů. „Byli jsme s ním klidnější a jistější. Splnil svoji úlohu a potvrdil roli lídra, který nám chyběl,“ pokračoval Jarošík ve chvále.

Teplice - České Budějovice: Šípoš neudržel Žákovu střelu, Tijani s přehledem dorazil, 1:1 Video se připravuje ...

Čtyřiadvacetiletý stoper, jenž přišel na Stínadla po dlouhé pauze způsobené operací zkříženého vazu, má navíc výbornou bilanci. Z deseti zápasů, které odehrál, Teplice pět vyhrály, jednou remizovaly a čtyři prohry zaznamenaly proti týmům z elitní šestky (Plzeň, Sparta, Slovácko a Hradec).

Právě proti Východočechům měl svalnatec z Pobřeží slonoviny možná nejslabší chvíli, ale rázem se oklepal a pokračuje ve výkonech, které si od něj Teplice slibovaly.

„Tijaniho příchod je ukázkou toho, že se klub v boji o záchranu nevzdává. Stal se důležitou součástí týmu, okamžitě zapadnul jako osobnost, jeho přítomnost dělá hráče okolo něj lepšími a vyzařuje z něj klid a jistota. Takového stopera Teplice dlouhá léta neměly,“ neskrývá nadšení Antonín Rosa, někdejší obránce Severočechů.

V posledních týdnech se navíc Tijani nerve jen se soupeřovými útočníky – stejně jako jiní muslimští hráči napříč kontinentem dodržuje ramadán, což znamená, že přes den nesmí jíst. Na výkonu proti Jihočechům to však nebylo znát. Byl zkrátka dominantní!

SESTŘIH: Teplice - České Budějovice 2:1. Skláři otočili s Dynamem, rozhodl Sejk Video se připravuje ...

„Občas hraje trochu na riziko, ale má smysl mu to vyčítat? Asi ne. Jeho příchod je prostě faktorem, jestli mají Teplice šanci na záchranu, či nikoli,“ neváhá Rosa.

I proto na Stínadlech vymýšlejí, jak (nejen) Tijaniho udržet i pro další ročník. Momentálně je v klubu ze Slavie zapůjčený na hostování do konce sezony. Je však otázka, zda jej „sešívaní“ nebudou chtít v létě využít jako protiúčet s jiným klubem.

Tijani by se navíc musel uskromnit. Severočeši hradí jen část platu, aby přesně zapadala do jejich platební politiky. I nadále je v platnosti, že klub nehodlá nikoho přeplácet a každý si peníze uhraje na hřišti na prémiích. Ve Vršovicích je však Tijaniho základní gáže téměř dvojnásobná.