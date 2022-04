NEJ platy po klubech: velké rozdíly, vládnou zkušení i „chudý“ Boháč

Video se připravuje ... Rozdíly v tabulce FORTUNA:LIGY kopírují i rozdíly ve mzdách fotbalistů. Dobře to dokládá výčet nejlépe placených hráčů všech 16 účastníků soutěže, z něhož plyne, že nejvyšší a nejnižší mzda se liší téměř dvacetinásobně. Jde o kvalifikovaný odhad základního měsíčního platu na základě zjištěných informací deníku Sport. Platy jsou uvedeny v korunách od nejchudšího z boháčů.

Pardubice: 80 000 Marek Boháč (33) brankář F:L 2021/22: 8/0 Loni v zimě stála o zkušeného gólmana Slavia, jenže cena 9 milionů korun ji odradila. Marek Boháč na to konto prodloužil v Pardubicích, ale těžké zranění kolena ho vyřadilo z provozu. V lize se naposledy objevil v listopadu proti Olomouci (1:5). Boháč dostál svému jménu v rámci klubu, ale v rámci ligy jeho výplata neoslní.

Hradec Králové: 107 000 Adam Vlkanova (27) záložník F:L 2021/22: 30/7 Chvíli se ve FORTUNA:LIZE rozkoukával, ale pak to subtilní záložník rozbalil naplno. A Hradec Králové s ním prožívá báječnou sezonu. A Adama Vlkanovu bude v létě zájem, jenže hráč má před sebou vidinu nového stadionu. „Moje první smlouva byla na devět tisíc. Ale byl jsem za ni samozřejmě rád," vzpomíná nyní s úsměvem.

Zlín: 125 000 Robert Hrubý (28) záložník F:L 2021/22: 25/4 Cheick Conde (21) záložník F:L 2021/22: 30/0 Martin Fillo (36) záložník F:L 2021/22: 22/1 Výplatnici Zlína kralují dva bývalí hráči Baníku Ostrava, kde hráli ještě za víc. A pak Cheick Conde, hráč s největším obchodním potenciálem, kterého by klub tuze rád konečně zpeněžil. „Není to postavené tak, že bychom ho museli prodat. To je super. Ale i pro něj je nejvyšší čas, aby se posunul dál," říká člen představenstva David Žabčík.

Karviná: 130 000 Michal Papadopulos (37) útočník F:L 2021/22: 28/6 Fotbalový nomád se loni mohl vrátit do Baníku, ale dal přednost pokračování v Karviné. „Záchrana? Mission impossible," hodnotí střízlivě vyhlídky svého zaměstnavatele. Nicméně můžete vzít jed na to, že Michal Papadopulos bude bojovat do poslední chvíle.

Olomouc: 150 000 Radim Breite (32) záložník F:L 2021/22: 29/2 Pracovitý záložník dokáže k černé práci přidat i nadstavbu, což nedávno prokázal proti Spartě. Na výhře 2:0 se podílel gólem a asistencí. „Krásné to bylo. A ještě pod světly," těšilo Radima Breiteho, který se proti letenskému týmu neprosadil poprvé.

Slovácko: 150 000 Michal Kadlec (37) obránce F:L 2021/22: 28/0 Milan Petržela (38) záložník F:L 2021/22: 29/4 Dvěma senátorům se zkušenostmi z reprezentace, Sparty i bundesligy to stále kope, věku a s tím souvisejícím zdravotním problémům navzdory. U obou je předpoklad, že si kariéry ještě prodlouží. Zvlášť pokud Slovácko získá ve středu MOL Cup.

Bohemians: 150 000 Jan Kovařík (33) záložník F:L 2021/22: 16/1 Po příchodu z Plzně, kde měl měsíční základ 350 tisíc korun, se univerzální levák musel samozřejmě výrazně uskromnit. Ale i tak má Jan Kovařík v Bohemians nejvyšší garantovaný příjem. Celkem logicky.

Baník: 200 000 David Lischka (24) obránce F:L 2021/22: 27/3 Také stoper s pohnutým osudem šel s odměnou dolů, oproti Spartě konkrétně o 60 tisíc měsíčně. Ale jako člen základní sestavy to může v případě příznivých výsledků v pohodě dohnat. „Teď zase patřím do klubu, který o mě jevil eminentní zájem. Za to jsem moc rád," přiznal hlavní motivaci.

Teplice: 250 000 Mohamed Tijani (24) obránce F:L 2021/22: 11/1 Na teplické poměry vysoká smlouva, o jejíž plnění se severočeský klub dělí se Slavií, se „sklářům" bohatě vyplácí. Mohamed Tijani jejich obranu znatelně zpevnil, navíc je skvělý v rozehrávce. „Takového stopera Teplice dlouhá léta neměly," neskrývá nadšení Antonín Rosa, někdejší obránce žlutomodrých.

Mladá Boleslav: 250 000 Ondřej Karafiát (27) obránce F:L 2021/22: 21/1 Tohle je jiný případ v tom, že Mladá Boleslav převzala celou hráčovu smlouvu ze Slavie. A plánuje uplatnit opci na jeho přestup, Ondřej Karafiát je totiž použitelný hned na třech místech sestavy. Po jeho návratu s ním tým vyhrál všechny tři zápasy, do kterých nastoupil.

České Budějovice: 400 000 Mick van Buren (29) útočník F:L 2021/22: 23/4 Loni mu Slavia prodloužila smlouvu, aby byla připravena na odchod Petera Olayinky. Jenže nigerijské křídlo zůstalo, a tak se holandský buldozer vydal na další hostování do Českých Budějovic.

Jablonec: 420 000 Jaroslav Zelený (29) obránce F:L 2021/22: 29/0 Ve Slavii se sice vyhlášený flegmatik neprosadil, ale po návratu do Jablonce ukázal, že dokáže prvotřídně zahrát na stoperu i na levém beku. Debutoval v reprezentaci a je podle všeho na cestě do Sparty.

Liberec: 450 000 Lukáš Štetina (30) Obránce F:L 2021/22: 11/0 Slovenský stoper se v této sezoně podepsal pod několik bodových ztrát Sparty, takže na jaro odešel hostovat do Liberce. Končí mu lukrativní smlouva, kterou letenský klub neprodlouží. Takovou už v Česku nedostane.

Plzeň: 450 000 Aleš Čermák (27) záložník F:L 2021/22: 19/0 Jelikož se Viktoria zbavila nákladných smluv Davida Limberského, Zdeňka Ondráška a Jakuba Brabce, je kreativní záložník trošku překvapivě momentálně jejím nejlépe placeným hráčem. Ale jeho statistiky tomu neodpovídají.

Slavia: 1 300 000 Ondřej Kolář (27) brankář F:L 2021/22: 15/0 Pokud by se braly v potaz i bonusy, byl by nejlíp placeným hráčem ligy, díky velkorysým prebendám si přijde v součtu na víc než Bořek Dočkal. Teď musí Ondřej Kolář vychytat Slavii titul, jinak bude jeho pozice v ohrožení.