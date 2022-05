Ze smolaře Vakha je kanonýr? Měl jsem smůlu. Teď se to otočilo, věří

Předlouhých osmdesát zápasů vyhlížel první ligový gól. Období těžce na palici. Najednou to Vakhovi (28) padá. Minulý týden prorval smůlu v Karviné a na premiérový zásah navázal parádní akcí proti Teplicím. Skvělé zpracování, klička gólmanovi a střela do prázdné brány. Každý ví, že to má gruzínský záložník Zlína v noze. Už to začíná být konečně vidět i v číslech.

Najednou je z vás kanonýr, co?

(úsměv) „To jo. Trvalo to dlouho, teď přišel ten pravý čas. Mám sebevědomí, pro každého je to dobře. Pro mě, pro tým. Jsem za to šťastný.“

Jak jste prožíval „nekonečné“ čekání na první zásah v české lize?

„Samozřejmě to bylo těžké. Ale to je fotbal. Jednou se daří, jindy ne. Na ten moment jsem čekal opravdu dlouho. Konečně to přišlo. Věřím, že se to všechno otočilo a jsem na správné cestě.“

Cítil jste, že nemáte ani štěstí?

„Přesně tak. Od začátku mého angažmá ve Zlíně jsem měl hodně šancí. Trefoval jsem tyčky. Bylo jich hodně. Možná víc než pět. Jednou jsem dokonce trefil dvě naráz.“

Měnil jste něco ve své hře?

„Měl jsem cvičení na střelbu. Já jsem zvyklý tvrdě pracovat. Věřím, že to vidí fanoušci, spoluhráči i trenéři. Měl jsem prostě jenom smůlu. Doufám, že už je to za mnou.“

Pochválíte stopera Lukáše Vraštila za přihrávku, po níž jste krásně skóroval?

„Konečně mi dal perfektní přihrávku. (úsměv) Povedl se mi dobrý první dotek a viděl jsem, že je gólman blízko mně. Tak jsem mu udělal kličku a dal gól do prázdné brány.“

Teplice jste rozložili dvěma rychlými góly.

„Byl to náš nejlepší poločas. Perfektní týmový výkon. Dali jsme dva góly, pak třetí. Branek mohlo být ještě víc. Udělali jsme velký krok, ale definitivně zachránění ještě nejsme.“