Bílek po remíze: Vstali jsme z mrtvých. Takový fotbal k nám zapadá

Jak divoký zápas hodnotíte?

„Jeli jsme sem s tím, že chceme hrát jak doteď, tedy poctivě bránit a čekat na svou šanci. Za to, jak to kluci odpracovali, zaslouží pochvalu. Vstali jsme z mrtvých a chtěli jsme vyrovnat, touha tam prostě byla. Uznávám, že hezké utkání to nebylo, my jsme měli dva závary, soupeř si taky tolik nevytvořil. Ale nevím, jestli se dalo počítat s tím, že se bude hrát atraktivní fotbal.“

Proč šlágry FORTUNA:LIGY jako váš zápas se Slavií nejsou pěkná podívaná?

„To je těžké. Když hrál nedávno Liverpool s City, byl to úžasný fotbal, ale třeba Real s Barcelonou byl taky spíš boj. Takový fotbal k nám asi zapadá. Oba týmy by chtěly líp kombinovat a držet míč, ale v české lize se hodně presuje, takže není čas na rozehrávku a sklouzává to k tomu, že to je boj a ne hezký fotbal.“

Jak jste prožíval vypjatý závěr?

„Intenzivně. Z lavičky nevíte, jestli faul byl, pak rozhodčí čeká na rozhodnutí VAR, všichni jsme v napětí. Už před penaltou jsme sestavu chtěli trošku oživit, přišli tam Trusa s Čermákem a Trusa pak byl u penaltového zákroku na druhé straně. Emoce byly a dalo se s tím počítat.“

Byly to podle vás penaltové zákroky?

„K tomu se bohužel nemůžu vyjádřit, ještě jsem obě penalty neviděl.“

Je složité v takové atmosféře předávat hráčům pokyny?

„Je to náročné a místy úplně zbytečné. Hráči jsou daleko a neslyší vůbec nic.“

Jak vnímáte svůj náskok?

„Naše vyhlídky jsou pozitivní, ale čekají nás ještě tři velmi těžká utkání. Jsme spokojení, máme cenný bod, udrželi jsme náskok. Teď si to užijeme a pak hned musíme myslet na zápas se Spartou.“

Jaký byl taktický plán?

„I když jsme nastoupili se třemi stopery, na tři stopery jsme nehráli. Eda Santos hrál normálně pravého beka na Olayinku, stejně jako u nás to zase zvládl. Že se zatahuje v hlubokém bloku víc hráčů do lajny, je normální.“

Čeká vás ještě Hradec Králové. Co říkáte tomu, jak čeří ve skupině o titul vodu?

„Sami s ním nemáme nejlepší zkušenost. Zatím jsme prohráli jen dvě ligová utkání a jedno z nich bylo právě proti Hradci. Je to velmi silný protivník, hrajou uvolněně a můžou hodně zamíchat kartami. Čeká nás tam hrozně těžké utkání.“