Bohemians žijí díky Hronkovi. Párkrát jsem se podíval do kosmu, řekl kouč

Končilo nastavení, balon propadl k Petru Hronkovi. Elegán v sestavě Bohemians ho placírkou poslal k pravé tyči. Gólman Jablonce Jan Hanuš nezasáhl, střela byla precizní. V tu chvíli se naprosto otočila nálada ve dvou zelenobílých táborech.

Zatímco gól a remíza 1:1 ještě dal Bohemians šanci na únik z baráže, Severočeši se o jistotu záchrany ve fotbalové lize budou rvát v sobotu ve Zlíně, kde potřebují remizovat. Bohemka zkusí vyskočit z oprátky ve střetu s Karvinou.

„Ukázalo se, že ten tým je stejného ražení jako já. Dokud dýcháme, tak se nevzdáváme. Vyrovnání je ukázkou síly ducha,“ vykládal kouč Bohemians Jaroslav Veselý. „Pan Škorpil říkával, že koučování je jako let do kosmu. Tak jsem se tam párkrát podíval,“ připomněl slova trenéra glosátora. „Cítím se jako po šťastném příletu, přežil jsem,“ dodal.

Jablonec - Bohemians: Obrovský šok pro domácí, Hronek vyrovnává na 1:1! Video se připravuje ...

„Chybělo nám deset vteřin k definitivní záchraně, ale utekla nám,“ bědoval domácí trenér Jiří Vágner. „Viděli jste, jak hráči lehli, vydali ze sebe všechno. Když budou stejně nastavení ve Zlíně, věřím, že to zvládneme,“ doplnil.

Takové starosti mít nemusel, i když utkání ovlivnila pro jeho celek jedna nepříjemnost. Jablonecký talent Michal Černák schytal ostrou ránu do kolena, pár minut zkoušel bolest překonat, ale nakonec byl už ve 23. minutě střídán. Do hry vyrazil Václav Pilař, protřelý borec, exreprezentant a podobně jako Černák velký šikula.

Jeho kvalita byla ihned znát. Bral si mraky míčů, šel na zteč z pravé strany. Velmi zajímavé souboje s ním vedl levý bek Bohemians Dominik Hašek, jenž stejně jako Pilař prošel mládežnickým programem v Hradci Králové. Hašek těžil z urostlé figury, Pilař byl neodbytný.

Vyplatilo se mu to - a to exkluzivním způsobem. Ve 38. minutě k němu přelétl centr Tomáše Malínského, Pilař se s míčem vrátil na vápno a po rychlém manévru ho poslal levačkou o břevno do sítě. Potíží pro Severočechy je, že po změně stran dostal druhou žlutou kartu v nadstavbě a poslední utkání se jej nebude týkat. „Trefil to exkluzivně. Domácí nás poté mohli dorazit. Bylo by po zápase,“ uznal Veselý.

Jablonec - Bohemians: Pilař se nádherně trefil zpoza šestnáctky, domácí vedou 1:0! Video se připravuje ...

Jenže nestalo se a hosté se zvedli. Měli velké šance (například střídající Matěj Koubek), byli nebezpeční zejména ze standardních situací. Prosadit se však dlouho nedokázali. Na konci ještě zvýšili tlak nakopávanými balony a vysunutím stopera Daniela Köstla do útoku. Nakonec se to vyplatilo. Udeřil Hronek.

„Je to strašné. Měli jsme tu situaci zvládnout. Teď nás to bolí,“ vykládal Pilař. Jeho tým potřebuje ve Zlíně bod. „Zvládneme to,“ vzkázal křídelník.