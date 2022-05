Remízu slavily oba, jenže jen chvíli. Proč my? ptal se pardubický Patrák

„Osobně jsem to ještě nezpracoval, říkáte si: Proč my? Ale máme to ve svých rukách,“ vykládal Vojtěch Patrák, autor vedoucí branky domácích. Padla po krásné kombinaci a pro hráče, který hostuje ze Sparty, byla vůbec první v lize. „Ale strašně mi zhořkla, vlastně si vůbec neuvědomuju, že jsem dal gól. Mrzí mě, že musíme ještě jet zabojovat do Teplic, nemůžeme myslet na to, že to vypustí,“ přiznal.

Původně přitom výsledky z Jablonce a Karviné soupeřům ve vršovickém Ďolíčku maximálně vyhovovaly, kotel domácích po remíze Teplic ve Slezsku měl za to, že je hotovo. S tím, že se Bohemians podaří vyrovnat v Jablonci, už nikdo nepočítal.

„Skóre z ostatních zápasů jsme na lavičce nesledovali. Až v nastavení, kdy to ještě vypadalo, že jsme zachránění,“ líčil pardubický kouč Jaroslav Novotný. „Ale nakonec nám výsledky nenahrály a musíme bojovat dál,“ dodal věcně.

Naopak Zlín už je v suchu. Do skupiny o záchranu šel z nejvyšší příčky a výhodnou pozici navzdory několika zaváháním potvrdil. Kolo před koncem je v klidu.

„Nejvýhodnější postavení jsme zužitkovali,“ těšilo trenéra Jana Jelínka. „Ale nemyslel jsem si, že to bude jednodušší. Jsou to velké nervy a je to vidět na všech týmech, tíha okamžiku je veliká,“ oddechl si.

Klíčový gól Zlína vstřelil čtvrt hodiny před koncem Dominik Simerský, který tak odčinil svou chybu při Patrákově trefě.

„Pár gólů už jsem dal, ale tenhle určitě bude patřit k nejdůležitějším. Byl to nervózní zápas a věděli jsme, že by nám bod měl stačit. Dramatické to bylo díky nám, dostali jsme se do toho sami, ale sami jsme si to také uhráli. Jsme rádi, že nemáme starosti,“ uvedl vysoký stoper.

Pardubice inkasovaly v nadstavbě poprvé, uhrály v ní už deset bodů. Ale ještě nejméně jeden potřebují. Pojedou si pro něj do Teplic, které ve všech čtyřech dosavadních ligových zápasech porazily.

„Máme to ve svých rukách,“ našel aspoň malou útěchu Patrák. Vinou horšího umístění po základní části nesmějí Pardubice dopustit, aby se na ně kdokoliv z dvojice Jablonec – Bohemians v posledním kole bodově dotáhl. Vzájemné zápasy totiž nehrají roli.