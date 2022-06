Plzeň chce Vrbovi vzít vysněnou posilu. Pardubice zase lákají Hlavatého

Stejně jako loni čeká kádr Pardubic řada změn. Jednou nohou pryč už je nejproduktivnější hráč týmu Cadu, kterého si do Baníku vyhlédl trenér Pavel Vrba. Jenže teď se do hry o čtyřiadvacetiletého Brazilce důrazně vložila Plzeň. Mistrovský tým by naopak mohl definitivně opustit Michal Hlavatý, který před nabídkou Jablonce dává přednost právě Pardubicím. „Jednáme,“ potvrdil webu iSport.cz sportovní ředitel východočeského týmu Vít Zavřel.

Carlos Eduardo Lopez Cruz řečený Cadu je hit. Už v předminulé sezoně zaujal sedmi góly a jednou asistencí – a v uplynulém ročníku svou třídu jen potvrdil. Díky čtyřem brankám a deseti asistencím byl nejproduktivnějším hráčem Pardubic, desátým nejproduktivnějším hráčem soutěže a jejím druhým nejlepším nahrávačem. Na víc gólů nahrál pouze ex-sparťan Adam Hložek (13).

Ve čtyřiadvaceti letech, tedy v ideálním věku, je Cadu připraven na krok výš. Univerzální fotbalista umí zahrát na obou krajích obrany i na křídle, k tomu ta vynikající čísla… Už v zimě kolem něj kroužily polské kluby, nyní ho na seznam vysněných posil zařadil i Pavel Vrba, nový kouč Baníku.

Mladá Boleslav - Pardubice: Cadu přesnou ranou k tyči otevřel skóre, 0:1! Video se připravuje ...

Slezský velkoklub však nyní získal silnou a pikantní konkurenci. O Cadua projevila zájem rovněž mistrovská Plzeň, kterou Vrba v minulosti dovedl ke třem titulům.

„Ano, příchod Cadua řešíme,“ potvrdil webu iSport.cz zdroj z vedení Viktorie. Rychlý a technicky skvěle vybavený fotbalista by mohl vytvořit žádoucí konkurenci na pravé straně – ať už bekovi Radimu Řezníkovi, či křídelníkovi Janu Kopicovi. Plzeň se navíc stále ještě nedohodla s Jabloncem na dalším působení Libora Holíka, který ve Štruncových sadech na jaře úspěšně hostoval.

Opačným směrem, tedy z Plzně do Pardubic by naopak mohl zamířit Michal Hlavatý, s nímž kouč Michal Bílek podle všeho při obhajobě titulu a boji o Ligu mistrů nepočítá. Hlavatý v minulé sezoně hostoval v Mladé Boleslavi a mělo se za to, že odejde do Jablonce jako kompenzace za Holíka. Třiadvacetiletému záložníkovi se však podle informací webu iSport.cz na sever Čech nechce, dává přednost návratu do Pardubic, kde zatím odehrál své nejlepší sezony v profesionálním fotbale.

Olomouc - Mladá Boleslav: Hlavatý po Vepřekově teči překonal Stejskala, 0:2 Video se připravuje ...

Nejprve coby jeden z nejproduktivnějších hráčů druhé ligy (14+4) pomohl Pardubicím k postupu do nejvyšší soutěže a posléze v nováčkovské sezoně i k naprosto klidné záchraně. Patřil mezi klíčové hráče, byl součástí osy týmu, což se mu v Plzni ani v Mladé Boleslavi v uplynulé sezoně nepovedlo. V Pardubicích by měl ideální příležitost svou kariéru znovu nastartovat.

„O Míšu máme samozřejmě zájem, registrujeme i poptávku Plzně na Cadua. Každopádně by nešlo o výměnu, ale o dva na sobě nezávislé transfery,“ říká Vít Zavřel, sportovní ředitel Pardubic.