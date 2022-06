Cicilia na odchodu. Nabídku dostal, ale jde o peníze. Zajímá se o něj Zlín

Víkend ještě stráví Libor Kozák doma v Opavě, v pondělí už se zapojí do tréninkových galejí ve Slovácku. „Vzal naše podmínky, nechtěl nic extra. S platem šel hodně dolů. Super jednání,“ ocenil sportovní manažer Veliče Šumulikoski. Bývalý hráč Sparty, Aston Villy či Lazia Řím je natěšený na dlouhou přípravu. „Poslední dva roky jsem ji nedal celou. V příštích šesti týdnech se můžu pořádně fyzicky nachystat, což je velká výhoda,“ lebedil si v rozhovoru pro iSport.cz.

Třiatřicetiletý Kozák odehrál v minulé sezoně za Puskás Akadémia 25 utkání, vstřelil čtyři branky a na stejný počet přihrál. Měl úseky, kdy patřil pevně do základu, v posledních kolech už však paběrkoval. „Ve smlouvě jsem měl opci, která by se naplnila v případě odehrání určitého počtu zápasů. Tu jsem nesplnil. Nahrál jsem toho docela dost, ale měl jsem od sebe vyšší nároky na góly, které nepřišly. Chtěl jsem od sebe víc. Na konci už bylo jasné, že tam skončím,“ popsal rozchod s předním maďarským týmem, v němž naopak pokračují krajané Patricio Stronati a Jakub Plšek.

VIDEO: Kozák má na Slovácko dobré vzpomínky...

SESTŘIH: Liberec - Slovácko 3:2. Hattrickem z penalt rozhodl Kozák Video se připravuje ...

Na novou práci dlouho nečekal. Když se ozval klub z Uherského Hradiště, došlo k rychlé dohodě o roční smlouvě. Kozák přijal skromnější podmínky, zajímalo ho hlavně sportovní hledisko. „V zahraničí je to oproti Česku samozřejmě platově lepší,“ nezapíral. „Ale Slovácko mi vyšlo v rámci svých možností vstříc. U mě rozhodla sportovní stránka, která je lákavá. Je tam dobrá kabina, trenér, šance na skupinu evropských pohárů. Když jsem si to všechno spojil, byla to jednoduchá volba,“ shrnul.

Slovácko získalo díky němu alternativu či spíše náhradu za typologicky velmi podobného hroťáka Rigina Ciciliu, který zatím nepřijal nabídku nové smlouvy a podle našich informací to vypadá, že odejde. Zatím s mužstvem trénuje, dojíždí platný kontrakt do konce června. Novou má na stole. „Dostal od nás nabídku za stejných podmínek jako měl předtím,“ uvedl Šumulikoski.

Teplice - Slovácko: Cicilia se prosadil hlavou, 0:1 Video se připravuje ...

Útočník původem z Curacaa si však představuje lepší výplatu. Ve hře o jeho služby je sousední Zlín, který mu nabízí zajímavý podpisový bonus, a prý i celky z Blízkého východu. „Nabídku od nás má, nechceme, aby odešel. Musí se rozmyslet,“ vzkázal manažer. Pokud by se s klubem nakonec dohodl, bojoval by o místo v sestavě s posilou Kozákem. Nasazení „dvou věží“ by se nabízelo spíš do koncovky zápasů než od první minuty. „Klidně bychom měli v kádru oba. Chceme čtyři útočníky,“ podotkl Šumulikoski.

Mezi ně asi počítá i novice Brandnera, s nímž se čtvrtý celek minulého ročníku domluvil na dvouleté spolupráci. Příbramský odchovanec může hrát i na kraji zálohy. Další posily jsou v plánu. Trvá interes o Michala Trávníka, o něhož už Sparta nejeví zájem a samotný záložník by se rád vrátil do Slovácka. „Nemá to souvislost s přestupem Sadílka. Řeší se to zvlášť,“ tvrdil Šumulikoski.

V tuhle chvíli je nereálný transfer levého beka Petra Mareše, který má v lotyšském RFS Riga smlouvu do zimy a klub ho nechce dřív uvolnit. Jednání se tedy podle všeho obnoví až za půl roku. Taktéž příchod Nizozemce Micka Van Burena ze Slavie je aktuálně v rovině sci-fi.

