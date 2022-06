Trpišovský: „Ewe“ jako Stoch. Bořil je důležitý, i když nemůže běhat

Jindřich Trpišovský o nových posilách i odchodech ze Slavie • FOTO: ČTK Během soustředění v Rakousku se pro oficiální slávistický web rozpovídal trenér Jindřich Trpišovský. Mluvil o posilách, odchodu Ondřeje Kúdely i nové motivaci. Deník Sport vybral nejzajímavější pasáže z obsáhlého interview.

O Janu Bořilovi „Jeho stav bohužel zatím neumožňuje ani běhání s týmem. Na všech tréninkových jednotkách však vidíte, že má velké zkušenosti. Navíc si troufám říct, že je velký klubista a ví, co obnáší hrát ve Slavii a hrát evropské soutěže. Pomáhá nám to přenášet na mladé hráče. To, že s sebou máme kapitána, je velký bonus, byla to jedna z věcí, která nám v sezoně trochu chyběla. Bóřův projev, verbální i nonverbální, je pro tým důležitý v momentě, kdy tam my jako trenéři nejsme.“ Jan Bořil • Foto Dominik Bakes / Sport

O Santosovi „Hledali jsme vyloženě soubojového hráče, který je silný v rozehrávce a má dobrou mentalitu, naturel a je rychlostně vybavený. Ke konci sezony a na začátku přestupního období pro nás byl obrovskou prioritou. Jsem skálopevně přesvědčený, že je to hráč, který nás hodně posune, a troufám si říct, že bude i hodně oblíbený u fanoušků. Je takový líbivý, zároveň ale velice užitečný a rozumí si s míčem. Bude se hodit do našeho stylu a díky znalosti prostředí nám pomůže okamžitě.“ Eduardo Santos se stal posilou Slavie, podepsal čtyřletý kontrakt • Foto SK Slavia Praha

O Davidu Douděrovi „Kdybych ho měl k někomu přirovnat, byl by to asi Lukáš Masopust, když přišel do Slavie. Trochu podobný věk, podobný profil hráče. Myslím si, že David bude mít podobný vývoj. Na svůj věk má obrovské zkušenosti. Jedná se o extrémně dynamického, rychlého hráče, který je schopný nastupovat na obou postech na pravém kraji, ať už se jedná o pozici křídla, nebo halvbeka a beka. Má úžasnou akceleraci a zrychlení, Yira Sor bude mít ohledně běžeckých dispozic v týmu parťáka.“ David Douděra se slávistickým dresem • Foto SK Slavia Praha

O Ewertonovi „Má některé obrovské přednosti a dovednosti, které jsou v českém prostředí absolutně výjimečné. Na druhou stranu je to hráč, který má i určité mouchy a návyky, které musí upravit a změnit. Nejpřirozenější věc pro něj je jít jeden na jednoho nebo na dva a obejit protihráče. To je hodně výjimečné, celkově je to hráč, který je hodně silný v křídelních prostorech a tlačí se do koncovky. Dlouhodobě jsme hledali hráče podobného jako Miňo Stoch, hráče, který se vyžívá v poslední třetině hřiště. Postupně z něj chceme udělat komplexního hráče.“ Nová posila sešívaných: 25letý brazilský střelec, který chce vyhrát ligu Video se připravuje ...

O odchodu Ondřeje Kúdely „Za celou dobu, co trénuji ligu, jsem měl k málokterému hráči tak blízko jako k Ondrovi. Jednak proto, jak dlouho jsme spolu pracovali, za druhé to byl nejen výjimečný hráč, ale i výjimečný člověk v kabině. Pro něj bylo na prvním místě, aby byl tým úspěšný a kluci se v něm cítili dobře. Patřil k hráčům, co se vždy ujali nováčků, mladých hráčů a spoluhráčů. Trávil v kabině opravdu hodně času a uměl s týmem i promluvit. Byl na něho velký spoleh, měl ve fotbale obrovský přehled a vysokou sociální inteligenci.“ Kúdela míří za exotikou. Pohádkový výdělek, povede ho slavný trenér