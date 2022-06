Trávník ve Slovácku: Nostalgie, těším se na poháry. Fenerbahce uběháme

Sparťan Michal Trávník opouští hřiště poté, co byl vyloučen v duelu s Karvinou • Pavel Mazáč / Sport

V úterní přípravě proti Zlatým Moravcům odehrál první poločas. Po sedmi letech zase v dresu 1. FC Slovácko. Dohoda o ročním hostování Michala Trávníka (28) ze Sparty už je jen formalitou. Trenér Martin Svědík může počítat s dosud největší letní posilou. „Věřím, že už je to hotové,“ prohlásil po střídání záložník, jenž v minulém ročníku hostoval v turecké Kasimpase.

Jak jste se cítil na hřišti?

„Bylo těžké počasí. Ztratili jsme docela dost balonů, takže jsme se pak v tom horku nadřeli. Ve hře bylo dost chyb. Máme na čem pracovat.“

Počítáte napevno s tím, že ve Slovácku zůstanete?

„Věřím, že když už mě sem Sparta pustila, tak už je to hotové. Jenom se to doladí. Slovácko jako jediné jednalo přímo a konkrétně. Už jsem nechtěl čekat dalších čtrnáct dní. A kdoví, jestli by něco přišlo. Tohle mi dávalo největší smysl. Chtěl jsem už hrát.“

Cítil jste se tu jako doma?

„Je hezké se sem vrátit. Byla to taková nostalgie po sedmi letech. Většinu lidí tady znám. Je to příjemné. Slovácko mělo výbornou minulou sezonu. I tu předtím. Nešlo vůbec dolů, spíš nahoru. Ale jsem tady druhý den, ještě se musím s klukama na hřišti sžít. V kabině je to samozřejmě v pohodě.“ (úsměv)

Trenéra Martina Svědíka jste poznal v mládežnické reprezentaci. Jak si ho pamatujete?

„Tehdy byl u týmu jako asistent, takže měl trošku jinou roli. Ale vím, jak je náročný. To je jenom dobře. Potřebujeme nějaké věci doladit. Trenér přesně ví, co chce hrát. Je na nás, jestli to budeme plnit. Je respektovaný všemi, už má za sebou výsledky.“

Ve 3. předkole Evropské ligy vám hrozí i Fenerbahce Istanbul. Tureckou ligu znáte. Jaký by to byl soupeř?

„Kdybychom se na ně dobře nachystali, mohli bychom je uběhat. Možná bych si je i přál.“