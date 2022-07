Vrbu čeká v Baníku první zužování kádru. Dvacítka je jistá, řeší se Yao

Pavel Vrba na tréninku Baníku • FOTO: ČTK / Petr Sznapka Až po třetím přípravném utkání bude trenér Baníku Pavel Vrba hodnotit hráče. Na programu je v sobotu (10.00) proti polské Termalice. Pak přijde na řadu analýza a škrtání. „Budeme zužovat kádr na jednadvacet až dvaadvacet hráčů plus tři gólmany,“ prohlásil. Podívali jsme se na soupisku a zkusili se vžít do myšlenek zkušeného kouče. Otazník visí nad jedním až dvěma hráči, velká překvapení nečekejte. Hodně bude záležet na tom, jak dopadne zamotaná situace okolo Yanna Yaa.

DLOUHODOBĚ ZRANĚNÍ Jan Juroška, Jaroslav Svozil Smolaři. Se stoperem Jaroslavem Svozilem ani krajním bekem Janem Juroškou nemůže kouč Pavel Vrba výhledově počítat, proto klub mezitím přivedl náhrady. Návrat do sestavy budou mít vzhledem ke konkurenci oba složitý. Především Juroška má od příchodu do Ostravy v létě 2020 pořádný pech, za dva roky stihl odehrát jen 21 ligových zápasů a 1104 minut. Svozil si v dubnu vážně poranil koleno, bude rád, když stihne alespoň část příštího jara. Baník - Hradec Králové: Svozil si špatně došlápl a poranil si levé koleno Video se připravuje ...

DO ÁČKA SE NEVLEZOU Jan Kubala, Jan Fulnek, Roman Zálešák Navrátilec z Udine, Jan Kubala, dostal od Pavla Vrby dva poločasy. Proti Otrokovicím na levé straně obrany, se Zlínem o patro výš. Ani v jednom případě však nepřesvědčil natolik, že by si měl realizační tým spolu s managementem říci, že bude na podzim posilou pro A-tým. Mnohem více mu prospěje hostování ve druhé lize, kde nabere potřebnou minutáž, herní jistotu a sebevědomí. Teď je vidět, že by byl pro Kubalu skok z italské Primavery rovnou do FORTUNA:LIGY až moc velký. Také opora třetiligového béčka Jan Fulnek doplatí na velkou konkurenci v Jiřím Fleišmanovi a Eldaru Šehičovi. Roman Zálešák je na rozdíl od dvou teď zmíněných kolegů pravák, proti Zlínu obstál. A kdyby Jiří Klíma uklidil hlavou do sítě jeho krásný centr, mohl mít dokonce asistenci. I na něm je však vidět, že první liga je fyzicky jinde. V tomto má výhodu Muhammed Sanneh. Dloubák: Vrba v Baníku hraje i o reputaci. Pomůže mu restart s asistenty, změní se? Video se připravuje ...

JEDEN AŽ DVA ZE ČTYŘ Muhammed Sanneh / Yann Yao / Lukáš Cienciala / Marek Jaroň Z těchto jmen se dál pravděpodobně probojují jeden až dva hráči. Nabízí se pravý bek, to znamená Muhammed Sanneh, a křídelník. Tedy Lukáš Cienciala, Marek Jaroň, či Yann Yao. Na krajích zálohy mají Slezané personální trable, nepřekvapilo by, kdyby nakonec pokračovala křídla dvě. Hodně bude záležet na tom, jak se vyvine situace kolem pětadvacetiletého rodáka z Pobřeží Slonoviny. Yaovi ve čtvrtek na Bazalech podle původní domluvy skončila desetidenní zkouška, a tak odcestoval zpátky na Slovensko. Podle informací iSport.cz by měl hráč o pokračování v Baníku velký zájem, zároveň nicméně nemůže dlouho čekat, protože mu končí víza. A vedení ostravského klubu by ho ještě chtělo vidět v sobotním duelu proti Termalice, aby mělo definitivně jasno... Zapeklitá situace, která se nyní intenzivně projednává. Pokud by technický rychlík z Afriky nakonec nepřišel, zbývá česká dvojice ročníku 2001. Jaroň se slušně ukázal proti Zlínu, chyběla jen větší odvaha ve finální fázi, ale obecně se očekává, že dvacátník ještě nasbírá zkušenosti. Vždyť loni na podzim hrál ještě za Vítkovice divizi. Už tak udělal obrovský progres, ale potřebuje trochu času. Cienciala se blýskl výkonem (1+2) proti Otrokovicím, jeho výhodou je, že je stejně jako Yao levák. Gambijský reprezentant Sanneh, jenž strávil jaro v Pohronie, má plus v tom, že při zranění Jana Jurošky nemá Pavel Vrba klasickou alternativu za Gigliho Ndefeho. Michal Frydrych může zaskočit, ale primárně se s ním počítá do středu obrany na pozici pravého stopera. Baník v přípravě remizoval se Zlínem 1:1 • Foto www.fcb.cz