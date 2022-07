Rok a dost. Dán Madsen mizí ze Slavie, jak na něm (ne)vydělala?

Do roka a do dne, skoro... A Mads Emil Madsen už zase není hráčem Slavie. Dánský záložník přišel loni na začátku července z rakouského LASK Linz, nyní odchází do rodné vlasti, kde podepsal smlouvu s Aarhusem, „sešívaní“ by za přestup měli dostat necelých dvacet milionů korun.