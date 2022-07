Liga bez polských sudích. Příhoda: Kluci to zvládnou. Franěk končí

Polští rozhodčí na největší zápasy FORTUNA:LIGY? Minulost. Šéf komise sudích Radek Příhoda má v plánu nadcházející fotbalový ročník - včetně absolutních hitovek - obsadit ze sta procent českými rozhodčími. „Z klubů jsme měli pozitivní reakce na výkony v jarní části. Věříme, že to kluci zvládnou,“ říká. Na listinu profesionálních sudích zařadil sedm nových tváří. Vzhledem k věku skončil zkušený Pavel Franěk, který se přesouvá čistě do pozice videorozhodčího.

Evidujete výrazné změny na listině rozhodčích?

„Máme sedm nových tváří. Udělali jsme to tak, že před minulou sezonou jsme vytvořili program Pojď do ligy. Komise od ČFL a MSFL níž vytipovala sudí vhodné pro tento program. Na základě hodnocení jsme ty nejlepší vzali do ligy. Takhle mě to přijde správné. Rozhodčí mají motivaci posunout se výš. Vybrali jsme čtyři hlavní a tři asistenty.“

Ze zavedených sudích někdo skončil?

„Pavel Franěk. Překážkou byl věk. Neskončil však úplně, přesunul se na VAR. Během předchozího ročníku skončilo několik dalších, a to z různých důvodů. Listinu jsme tedy museli doplnit.“

Nováčci na listině Hlavní rozhodčí: Karel Rouček

Daniel Vokoun

Jan Všetečka

Stanislav Volek Asistenti: Matěj Cichra

Pavel Pospíšil

Jakub Mojžíš

Budou se některé věci – kupříkladu hra rukou - posuzovat jinak, než dřív?

„Ne. Vše zůstává při starém. Naší hlavním úkolem je práce s videem. Jsem rád, že podle statistik se VAR se během jarní části zlepšil. Bylo méně vstupů, tento trend si chceme udržet. Z druhé strany je každá sezona originál. Každý zápas je originál. Když bude potřeba zasáhnout třikrát, tak se zasáhne třikrát. Nicméně rozhodčích říkáme, ať se snaží počet vstupů udržet jako na jaře.“

Mění se odměny pro rozhodčí vzhledem k inflaci a všeobecnému zdražování?

„Ne, sazba zůstává stejná.“

V minulém ročníku jste výjimečné zápasy – derby Sparty se Slavií a duel Slavie s Plzní – obsadili polskými rozhodčími. Plánujete tento trend udržet? Nebo budete více věřit českým sudím?

„Nešlo jen o naše rozhodnutí, byl to i požadavek klubů. Na ligovém grémiu před touto sezonou jsem řekl, že bychom rádi šli českou stopou. Věříme, že to zvládneme. Sudí musí jít do sezony s respektem. Je třeba si uvědomit, že máme asi tři kluky, kteří mají přes sto utkání. Jinak nikoho. Je to nezkušený tým, pořád máme osmdesát procent rozhodčích téměř začínajících, ale my to dáme. Ono to vypadá, že jim sezona vyšla, ale až jim vyjde čtvrtá, mohou se teprve cítit adaptovaní. Proto jim říkáme, ať jsou v klidu, ať pískají, jako kdyby začínali. Z klubů jsme měli pozitivní reakce na výkony v jarní části. V době, kdy se hraje, jsou emoce. S odstupem času to bylo vyhodnocené v klidu. Vzpomeňte si na zápas Plzně se Slavií, kde byly tři červené. Nedávno jsem poslouchal Pavla Horvátha (asistent trenéra ve Viktorii), který pronesl, že v tomto konkrétním utkání bylo vše správně posouzené. To mě těší.“

Nováčci začnou ve druhé lize?

„Ano. Je potřeba vytvářet konkurenci, bez ní se neposunou. Příště vytáhneme třeba už jen dva, ale pořád musíme udržovat soutěživost mezi ČFL a druhou ligou.“

Na co budete klást největší důraz? Jde o součinnost videa se sudími na ploše?

„Samozřejmě. Video nejvíc rezonuje. Nejen u nás. Pro rozhodčí jsme na toto téma připravili delší instruktážní blok. Libor Kovařík, člen komise, se účastnil v Madridu posledního semináře VAR. Některé nuance se upravují, ale k žádné revoluční změně nedochází. Novinkou je, že jsme přibrali tři ženy, aby si také vyzkoušely profesionální seminář. Chceme, aby měly motivaci, aby věděly, že jim dveře nezavíráme.“