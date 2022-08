Červené Cedidla unikl, ale trest ještě může přijít. Jak je na tom Ewerton?

Tahle událost přebila vše ostatní z druhého kola FORTUNA:LIGY. Zlínský bek Martin Cedidla se posadil na „sáně“ a neurvale s nimi vletěl do Ewertona. Pro slávistické křídlo nedělní zápas tímto skončil. Kvůli zranění pravé nohy musel střídat. Ještě víc, než brutalita celého zákroku, udivila reakce hlavního rozhodčího Dalibora Černého, jenž obránci udělil pouze žlutou kartu, byť šlo o evidentní faul na červenou. Ostatně tak ošklivou scénu vyhodnotila i komise rozhodčích. Hrozí Cedidlovi disciplinární trest? Ano. Má to ovšem své ale…

Že dvacetiletý obránce nebyl vyloučený a že ihned po utkání projevil lítost nad svým počínáním, neznamená definitivní konec případu. Celou věc má nyní v gesci disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Pokud usoudí, že k tomu jsou oprávněné důvody, může Cedidlovi dodatečně udělit trest.

Zcela pregnantně se touto situací zabývá tzv. Statut DK LFA, a to v článku 3, konkrétně v bodě „o“. Zde se praví následující:

„DK LFA nepřezkoumává rozhodnutí rozhodčích učiněná při utkáních celostátních ligových soutěží nebo v bezprostřední souvislosti s nimi. DK LFA je nicméně oprávněna zahájit disciplinární řízení, pokud:

a) se jedná o administrativní pochybení rozhodčího,

b) rozhodčí disciplinární přečin neviděl,

c) disciplinární přečin má závažné následky, zejména zranění hráče či jiné osoby.

Z výše napsaného vyplývá, že předseda komise Richard Baček může na tradičním čtvrtečním zasedání případ otevřít na základě bodu „c“, jelikož Ewerton s určitostí nebude Slavii několik týdnů k dispozici, což stoprocentně splňuje definici „závažné následky, zejména zranění hráče.“

Podle informací iSport.cz je u brazilského záložníka podezření na pochroumané vazy v koleni. Jak moc jsou poškozené, odhalí až podrobná vyšetření během dnešního dne. Zdroje zevnitř klubu hovoří – v tom lepším případě – o měsíční pauze. Pokud by se naplnil černější scénář, může letní posila sešívaných chybět i mnohem déle. Vyloučen není ani konec podzimní části. Ke zranění vazů údajně nedošlo vlivem úderu do stojné nohy Brazilce, nýbrž po dopadu, kdy si nohu zkroutil.

Podobné případy, kdy disciplinární komise udělila trest bez ohledu na neudělení červené karty, nejsou v českém fotbale výjimkou. V ročníku 2018/19 byl takto potrestán stoper Dukly Ján Ďurica po faulu na Lukáše Masopusta, tehdy hráče Jablonce.

Obdobně Baček a spol. postupovali o sezonu dřív, kdy mladoboleslavský Nikolaj Komličenka po úderu loktem zlomil jařmový oblouk v obličeji plzeňskému Davidu Limberskému. Ruský útočník v zápase nebyl potrestán ani žlutou kartou, komise mu však udělila osmizápasový distanc, následně o dva duely zjemněný.

Naopak bez reakce Bačkova tribunálu se na jaře obešel zákrok Bořka Dočkala ve stylu kung-fu proti jabloneckému Davidu Houskovi.

Důležité je zmínit, že v případě aktivity DK nebude mít Cedidla do vyřešení případu zastavenou činnost. Mohl by tedy v sobotu nastoupit v ligovém zápase na půdě Baníku.

Tvrdé tresty hned v pondělí dostali rozhodčí z inkriminovaného zápasu. Videorozhodčí Vít Ondráš má zastavenou delegaci až do zimní přestávky, hlavní sudí Dalibor Černý si nezapíská první fotbalovou ligu do konce září. Stopky se nevyhnou ani dalším sudím z nedělního utkání. Asistenty byli Petr Caletka a Marek Podaný, čtvrtým rozhodčím Vít Zaoral a asistentem videorozhodčího Jaroslav Kubr. „U ostatních členů týmu rozhodčích to bude zohledněno v nominacích na další kola první a druhé ligy,“ uvedla komise.