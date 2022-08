Polidar nachytal i Rakovana. Jako přes kopírák, vybavil si gólman gól Slavii

Tušil, co Matěj Polidar kuje za pikle. Stejné jako nedávno proti Slavii, kdy z přímého kopu parádně obstřelil zeď a vymetl šibenici Mandousovy branky. Ani předtucha Mateji Rakovanovi (32) nepomohla. Jablonecký levý bek ho nachytal rovněž. Vysoká technická rána spadla přesně k bližší tyči a Zlín prohrával 0:1. „Bylo to jako přes kopírák,“ povzdechl si brankář, jenž vystřídal v sestavě Stanislava Dostála a vrátil se na pozici jedničky. Nakonec se domácím díky velkému úsilí povedlo aspoň vyrovnat.

Berete bod, když jste měli šance na tři zápasy?

„Na vypracované šance jsme jednoznačně vyhráli. Kdybychom je proměnili, bylo by to veselejší a máme tři body. Soupeř vytěžil z minima maximum. Ale musíme dát hlavy nahoru, být pozitivní a pracovat ještě víc než dosud. Viděli jsme, že odezva na zápasy byla ze strany diváků dobrá. Škoda, že jsme nevyhráli. Chlapci podali výborný výkon. Hra není špatná, i na Baníku se hrálo dobře. Musíme sbírat body i na soupeřových hřištích. Ty zápasy hodně ovlivňují naše červené karty.“

Mohl jste některý z gólů chytat?

„Musím se podívat na video. Byly to těžké situace. Každý gól samozřejmě mrzí. U toho přímáku jsem měl na paměti, jak to Polidar trefil předtím. V týdnu jsme viděli video. Samozřejmě mě napadlo, že to kopne stejně. Uvažoval jsem, že tam půjdu trošku dopředu. Ale byli tam tři hráči soupeře, takže jsem nakonec zůstal stát. Už jsem se tam nedostal.“

Jak jste viděl závěrečné vyloučení spoluhráči Josse Didiby za nakopnutí Miloše Kratochvíla na zemi?

„K tomuto se nebudu vyjadřovat. Ten zákrok jsem ani pořádně neviděl. Celý týden nás trenér nabádal k disciplíně. Žádný hráč nejde do zápasu s tím, že chce dostat červenou kartu.“

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte?

„Ve středu. V přípravě jsem deset dní netrénoval kvůli zranění nohy a Stano (Stanislav Dostál) ji odchytal celou. Nebyl důvod něco měnit.“

