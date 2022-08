Hrubý Zlín: další zkrat – a trest. Didiba kopnul do slabin ležícího protihráče!

Didiba trefil Kratochvíla do slabin a rozhodčí Dominik Starý po apelu VAR udělil čtyřiadvacetiletému Kamerunci po skončení emotivního duelu dodatečně červenou kartu. A může očekávat vyšší než jednozápasový trest. „Zase disciplinární chyba, to se nesmí stávat,“ hlesl kouč Jan Jelínek. „Jsou to emoce, bavíme se o tom pořád dokola,“ povzdechl si.

Jde o třetí vyloučení Zlína v posledních třech kolech a to ještě obránce Martin Cecidla na Slavii unikl stejnému trestu. Posléze však byl penalizován na pět utkání za surový zákrok a zranění Ewertona, který začne platit od tohoto týdne. V Edenu šel pod sprchy předčasně „pouze“ kapitán Václav Procházka za vzteklou reakci ve střetu s Václavem Jurečkou.

Na Baníku pak nechal útočník Jan Silný nohu v souboji s brankářem Janem Laštůvkou. Nesnažil se ho ve vápně přeskočit a způsobil mu lehké zranění na hlavě. Výsledek? Stopka na tři zápasy.

A nyní se předvedl Didiba…„K tomuto se nebudu vyjadřovat. Ten zákrok jsem ani pořádně neviděl. Celý týden nás trenér nabádal k disciplíně. Žádný hráč nejde do zápasu s tím, že chce dostat červenou kartu,“ uvedl k situaci brankář Matej Rakovan. „Šel jsem se zeptat rozhodčího, proč tak dlouho nechal hráče na zemi zdržovat hru,“ snažil se Jelínek pochopit jednání Kamerunce, jenž dorazil před sezonou z Opavy a má za sebou i angažmá v mládeži Juventusu Turín.

Do Teplic tak pojede Jelínkova parta oslabená o tři suspendované borce. A s pouhými dvěma body na kontě. V jedenácti dohrála pouze první duel sezony s Mladou Boleslaví.

Zlín - Jablonec: Bartošákův lahodný centr usměrnil do sítě Kolář, 2:2 Video se připravuje ...

SESTŘIH: Zlín - Jablonec 2:2. Čekání na výhru nekončí, zkrat Didiby v závěru Video se připravuje ...