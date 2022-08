Potvrzeno, Hancko opouští Spartu: Nejtěžší rozhodnutí v kariéře!

O možném odchodu klíčové postavy sparťanské defenzivy se mluvilo prakticky celé léto. Feyenoord poslal do Prahy hned několik nabídek, vedení letenského klubu dlouho odolávalo. Poté, co Nizozemci navýšili celkovou částku na požadovaných deset milionů eur, ale dalo elegantnímu stoperovi zelenou.

Hancko proto ještě v pátek vyrazil do Rotterdamu, aby se podrobil zdravotní prohlídce. V sobotním duelu Sparty v Mladé Boleslavi (3:1) už chyběl, jeho posledním startem v rudých barvách tak byl domácí střet se Sigmou (2:0).

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí v mé kariéře, ale nastal čas se posunout dál. Vím, že bez všech spoluhráčů, trenérů, fanoušků a všech ve Spartě by toto nebylo možné, proto chci všem poděkovat za to, co jste pro mě udělali,“ rozloučil se na Instagramu.

„Stal jsem se tu lepším fotbalistou i člověkem. Za to děkuji. Sparta mi navždy přirostla k srdci a budu dál jejím největším fanouškem. Věřím, že se naše cesty ještě jednou spojí,“ vzkázal Dávid Hancko sparťanům.

Rodák z Prievidze s Feyenoordem uzavřel dlouholetý kontrakt a je prakticky jisté, že skočí okamžitě do základní sestavy. Trenér Arne Slot byl se čtyřiadvacetiletým obráncem v telefonickém kontaktu, o služby Hancka jevil enormní zájem.

Spartě tak Hancko mává poté, co za ní odehrál dohromady 102 soutěžních utkání. Nastřílel v nich 20 branek, k tomu přidal 11 asistencí. V létě 2020 s týmem slavil triumf v Mol Cupu, podílel se i na dvou postupech do základní skupiny Evropské ligy.