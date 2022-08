Jednou se vrátím, slíbil Vlkanova. Podívejte se, jak se loučil s Hradcem

Český fotbalový reprezentant Adam Vlkanova stvrdil přestup z Hradce Králové do Plzně. Sedmadvacetiletý záložník se loučil s klubem, v němž odehrál většinu své profesionální kariéry, i fanoušky ve speciálním videu se sestřihem svých hradeckých gólů. „Chtěl jsem vám poděkovat za podporu, kterou jste dávali mně i celému týmu a věřím, že budete Hradec i nadále podporovat. Je to výborný tým, který má na to hrát na nejvyšších příčkách,“ vyzdvihl Vlkanova.