Sparta je čitelná, uznal kouč Zlína. Dva hroťáci a střed bez desítky (ne)fungují

V těchto dnech dostanou školáci své první učebnice a mezi nimi nebude chybět čítanka. Podobně to ale mají i soupeři Sparty. Jako by existoval manuál, jak vyzrát na družinu Briana Priskeho. Názorně to ukázali Bohemians, Jablonec a v sobotu večer i Zlín, který s Letenskými rovněž vyválčil bod. „Věděli jsme, co budou hrát a připravili jsme se na to,“ potvrdil s lišáckým úsměvem kouč Ševců Jan Jelínek.