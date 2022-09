Liga očima fanoušků: Priske se počeštil, z Baníku stříká nervozita

Trenér Sparty Brian Priske • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Máme za sebou už 7. kolo FORTUNA:LIGY. Sparta ztrácí body, Plzeň dál vítězí, zatímco Slavia po hrůzostrašném začátku na Slovácku bere bod. Je čas si zhodnotit uplynulé kolo a připravit se na to osmé. Jak to viděli příznivci zmíněných klubů, ale i ti, kteří podporují venku skvěle hrající Bohemians a trápící se nervózní Baník? Přečtěte si tradiční pohled na Ligu očima fanoušků.

SLAVIA PRAHA Dostali jsme se do pohody Slavia odehrála utkání na Slovácku a jen kvůli brzkému gólu domácích si odvezla pouhý bod za remízu. Myslím, že zápas byl vyrovnaný a nárok na výhru měly oba týmy, ale inkasovat v 15. vteřině ho prostě dost ovlivní. Opravdu jsem přesvědčen, že jinak by vítězství patřilo nám. Ale klobouk dolů před Slováckem, myslím, že celé utkání bylo až na rozhodčí hodně kvalitní. Je mi líto, že Eduardo Santos, který má své kvality, udělal dvě šílené hrubky a musel být střídán. Snad bude zodpovědnější a bude se snažit v tomhle uchu více hrát, jinak prostě v týmu nebude mít své místo. Celkově to vypadá, že Slavia už získala dostatečnou jistotu a bez ohledu na to, koho střídáme, dokážeme zahrát velmi kvalitně. A ne, rozhodně neskočím na lep a nějakou linku cizinci vs. Češi. Klub už snad dostatečně ukázal, že dokáže se zahraničními hráči pracovat a hrají vždy ti nejlepší, bez ohledu na to, odkud jsou. DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114

SPARTA PRAHA Trenér se nám nějak počeštil Náš trenér vzal po utkání v Jablonci odpovědnost za výsledek hrdinsky na sebe. To se v Čechách nedělá, a tak po ostudě se Zlínem otočil. S hrou byl nejprve spokojen, poté rozčarován. Korunu nasadil všemu tím, že se prý zvýšila rychlost hráčů! Nepochopil, že česká liga je druhá nejsoubojovější v Evropě, a to proto, že hráčům chybí základní technická a herní vyspělost. I to, že ti naši, což dokládáme týden, nejsou technicky natolik na výši, aby přihrávku převzali a rychle, hlavně však přesně adresovali spoluhráči. Chápu je, bojí se, že je soupeř o míč připraví. A tak místo toho, aby jej obešli a rychle rozehráli útok, následuje těžko zpracovatelný nákop. Zatímco protivník je na číhané. A i když trenér vystřídá pět fotbalistů (to je polovina, přátelé!), projev mužstva se vůbec nezmění. Přiznávám, že hra a výsledky mě doslova drtí. Pánové Rosičtí a Sivoku, dělejte něco. Jinak bych musel dát za pravdu panu Csaplárovi. Jistě víte, co o vás napsal, byť s ním souhlasím na padesát procent. Miloš Kolář. 71 let fotbalový důchodce

VIKTORIA PLZEŇ Kdybychom tak byli černým koněm… Tak nám vše jede v kvapíkovém tempu, pokračují anglické týdny. O víkendu jsme zavítali do Liberce a světe, div se, opět za tři body. Zase jsme nechali domácí „vybláznit" a potom jsme si je vychutnali. I když ne, to se říct nedá. Prostě jsme na to šli znovu chytře a je z toho další vítězství. Jo jo, v českém rybníčku je blaze. Můžeme se v něm rochnit a ti okolo nám můžou jen závidět, protože teď poplaveme v moři. Tedy v Lize mistrů a rovnou v Barceloně. Kurzy jasně říkají 38:1 na nás. Jsme absolutní nuly, asi jako Horní Lhota, kdyby šla hrát proti nám. Ale já bych rád věřil, že něco ukážeme, že nějaký bodík utrhneme a že budeme tím černým koněm. To bych si opravdu přál. Hlavně ale neudělat ostudu, to nejvíc. Teď si držme palce, protože to bude střet s realitou špičkového fotbalu. S tím se u nás tedy nepotkáme. A když nám to něco dá do naší ligy, bude to jedině dobře. Čest královně Viktorce, světlé zítřky s naší Viktorkou! KOVI. 54 let, koordinátor distribuce

BANÍK OSTRAVA Nervozita z nás jenom stříká… Nedělní plichta v Hradci pro nás, co se týče tabulky, zdánlivě nic neřeší. Nicméně poprvé v sezoně jsme udrželi čisté konto a nutno podotknout, že velkou zásluhu na tom má po zranění navrátivší se David Lischka. Hradec hrál více než půl hodiny v deseti, ale kromě nějakých patnácti minut, kterých bylo slušných, jsme se do většího tlaku nedostali. V poslední minutě jsme mohli ještě prohrát, i tak je bod vzhledem k okolnostem ztrátou. Nervozita a nejistota na kopačkách jde na hráčích extrémně vidět, sebevědomí některých je skoro na nule. Pravděpodobně je tohle všechno logickým odrazem atmosféry v celém klubu. My se ale musíme dát aspoň trochu do klidu, přehodnotit předsezonní cíle a začít přemýšlet a poté konat. Určit, jakým směrem se budeme ubírat, na kom se dá hra a kabina do budoucna stavět, a na základě toho budovat kádr. V neděli nás čekají Pardubice, tak přijďme všichni Baník povzbudit, tři body jsou více než důležité. Ten klub to potřebuje jako dlouho ne… David Liveč. 41 let, vedoucí prodeje