Expert Kotal: Kuchtovi sedí samota na hrotu. Má v sobě Vrba ještě motivaci?

Má za sebou našlapaný víkend. Jeho Žižkov uhájil v souboji lídrů vedoucí flek ve třetí lize. V Kolíně bral remízu, byť prohrával už 0:2. „Po tom vývoji je to dobrý bod,“ přiznal trenér Václav Kotal. Pak se expert deníku Sport a webu iSport.cz. vrhl na neméně zajímavé fotbaly. „Naše nejvyšší soutěž, Dortmund - Bayern, zajímal mě AC Milán, s kterým jsme hráli se Spartou, Arsenal - Liverpool. Bylo toho dost,“ usmál se.

Největší rána však přišla v pondělí, ne? Baník odvolal Pavla Vrbu.

„Není pro mě jednoduché se k tomu vyjadřovat, protože neznám konkrétně způsob, jakým Pavel pracoval. Myslím, že je to také otázka kvality kádru, jestli má vůbec na to, aby hrál výš. Uvidíme po příchodu nového trenéra. Rozhodující ukazatel bude, jestli se Baník zlepší.“

Nepůsobí Pavel Vrba v poslední době unaveně?

„V Dohránu o tom mluvil Milan Luhový. Pavel má tituly, byl v zahraničí, trénoval reprezentace. Jde o to, jestli je Baník pro něj dostatečný. I to může být jedna z příčin. Pavel je pořád kvalitní trenér, ale ve Spartě byl neúspěšný a jde o to, jestli má v sobě pořád tu zdravou motivaci. Já jsem jako trenér také zažil vyhazovy, proto bych potřeboval pro lepší hodnocení znát, jaký má vliv na mužstvo, jak ho dokáže motivovat.“

V Liberci hrál Baník skoro šedesát minut přesilovku, přesto byl rád za bod. Souhlasíte?

„Je tam více otázek. Vemte si Hradec, který dal Teplicím v deseti tři góly. Mužstvo se semkne, což zvládl i Liberec. Přesto Baník nějaké šance měl, ale trenér je za hráče nemůže proměňovat. Trošku mi to připomínalo Slavii v Olomouci, ta také nebyla efektivní. Ale Baník si zřejmě myslí, že měl po vyloučení Gebre Selassieho v Liberci vyhrát.“

Souzníte s červenou kartou pro kapitána Slovanu?

„Thea všichni známe jako velmi slušného a inteligentního hráče. Byl to spíš