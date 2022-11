Rušno kolem VARu. Příhoda ho chce pod sebe, Beneš ať skončí. Kdo za něj?

V ústředí fotbalové asociace se chystá interesantní rošáda na pozici koordinátora projektu VAR v Česku. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz si komise rozhodčích přeje, aby po skončení podzimní sezony FORTUNA:LIGY došlo k odvolání Michala Beneše a funkci převzal její člen Libor Kovařík. A také, a to je snad ještě důležitější, chce Radek Příhoda získat video kompletně do gesce. Od Ligové fotbalové asociace. „Pokud to tak nebude, my se VARu úplně zbavíme,“ pohrozil šéf komise v pořadu Tiki-Taka. Ve středu má proběhnout první schůzka.

Surovou hru Tomáše Chorého v hitu s Plzní přešel u videa sedící Pavel Franěk. O den později Tomáš Kocourek v řídícím voze VAR neintervenoval faul slávistického Petera Olayinky na Gigli Ndefeho z Baníku předcházející rozhodující brance sešívaných. Dvojí velké mlčení rozhodčích u videa způsobilo v tuzemsku masivní vlnu bouřlivých reakcí napříč fotbalovým prostředím. Během podzimní části FORTUNA:LIGY nikoliv, a to bohužel, ojedinělou.

Práce s VAR v Česku má k ideálu daleko i po pěti letech od spuštění.

Nejen proto komise rozhodčích už delší dobu uvažuje o změně na pozici koordinátora projektu VAR v Česku. Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport.cz by k rošádě mohlo dojít v příštích týdnech, přesněji po skončení podzimní části sezony.

Michala Beneše, jenž je funkci více než čtyři roky, by měl podle přání komise rozhodčích nahradit Libor Kovařík. Někdejší elitní sudí, který figuroval v první skupině na listině FIFA, v srpnu roku 2015 znenadání ukončil aktivní činnost kvůli praktikám Romana Berbra.

„Skončil jsem kvůli němu. Uvědomil jsem si, že o mně jako o rozhodčím rozhoduje jen on. Člověk s estébáckou minulostí,“ vysvětlil tehdy v otevřené zpovědi pro Sport. Do děje se vrátil poté, co dostal nabídku od Radka Příhody stát se členem komise rozhodčích, která se vznikala po vítězství Petra Fouska v předsednických volbách v červnu minulého roku.

Kovařík se v uplynulých měsících školil na VAR u Mezinárodní pravidlové komise (IFAB), absolvoval meetingy v Madridu. Nyní je připraven Beneše vystřídat. „Poslal jsem člověka do Madridu na proškolení, je schopný převzít VAR od pana Beneše,“ prohlásil Radek Příhoda v pořadu Tiki-Taka na stanici O2 TV Sport.

Proč je dle komise akutní změna na důležité pozici?

Dobré je vrátit se do minulosti. V říjnu 2018 tehdejší šéf komise rozhodčích Jozef Chovanec dosazený do funkce Romanem Berbrem navrhl odvolání Romana Hrubeše, šéfa projektu videorozhodčích. Nahrazen byl právě Michalem Benešem, bývalým známým prvoligovým sudím, který doplatil na masivní korupční aféru v roce 2004.

„Michal Beneš, co vím, nikdy nebyl obviněn. Ano, objevil se v odposleších. Ale my hledáme kvalitu,“ vysvětloval Benešovo angažmá tehdejší místopředseda komise Martin Wilczek. „Michal pískal Champions League, je výborně jazykově vybaven. Nezastává žádnou oficiální funkci a lidí, kteří chtějí pracovat pro fotbal, je málo,“ dodal.

Poté, co Chovancova komise i s Wilczekem byla rozmetána po vypuknutí nové obří korupční kauzy v říjnu 2020 pro totální nedůvěryhodnost, Beneš na Strahově zůstal, jelikož byl jedinou vyškolenou osobou pro VAR. I proto, že Roman Hrubeš návrat odmítl.

Trochu vulgárně řečeno, šéf nové komise Příhoda „zdědil“ Beneše. Postupem času se napojení na Chovancovu a Berbrovu éru stalo problémem. Podle několika zdrojů redakce mezi oběma muži nepanovala přílišná důvěra, její míra se navíc snižovala. Údajně dalším ohniskem sváru měla být i Benešova nižší aktivita směrem k rozhodčím.

„Zabývám se spíše technickými záležitostmi, monitoringem, komunikací s operátory, analýzou dat, komunikací s IFAB a podobně,“ vysvětloval Beneš svoji agendu minulý týden po událostech v Ďolíčku v utkání mezi Bohemians a Slavií.

Příhoda však měl jinou představu. Od Beneše očekával edukaci rozhodčích u VAR, častější podávání zpětné vazby a větší důraz na školení. V tomto se nepotkávali. Též měli rozdílný pohled na jednotlivé ligové události.

„Prvotní proškolení lidí jde za ním (Benešem), on ty situace vyhodnocuje. My jako komise rozhodčích se nad některými verdikty rozcházíme. Ale výstup komise by měl být jednotný, neměl by mít specialista na VAR nějaký názor a komise jiný,“ řekl Příhoda.

Novinka, nikoliv nepodstatná, by měla být ještě jedna. Předseda komise rozhodčích požaduje, aby VAR od jara přešel vyloženě pod jeho lidi. Dosud se na jeho rozvoji a implementaci do nejvyšší soutěže podílela Ligová fotbalová asociace (LFA), která z velké části nákladný projekt financovala. Garantem projektu VAR je za LFA Tomáš Bárta.

„Nejsme spokojeni s VARem, chceme si ho vzít pod sebe. Pokud máme mít zodpovědnost a lidi vyvíjejí tlak na nás, rádi bychom si ho vzali pod sebe. Musíme se na tom domluvit s LFA. Pokud to tak nebude, my se VARu úplně zbavíme. Ať si sem chodí sednout zodpovědný člověk, já budu mít na starosti rozhodčí. Anebo nám to dejte celé, a my si zodpovědnost vezmeme. Pokud se nám to nepodaří posunout, pak ať přijde někdo jiný. Ale není možné, abych sem chodil já a VAR měl na starosti někdo jiný,“ nastínil Příhoda svoje představy.

Jinými slovy, Příhodu rozčiluje, že on a jeho komise je fanoušky kritizována za chyby VAR, byť jde o věc, na které úzce spolupracuje s LFA.

Nastavení nových pořádků a pravidel mezi FAČR, komisí rozhodčích a LFA bude na programu v následujících dnech. Už ve středu se má podle zdrojů Sportu Bárta potkat s Příhodou a Kovaříkem.