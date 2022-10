Garant českého VARu Beneš: Berka u videa v Ďolíčku chybu neudělal

Jak hodnotíte výkon videorozhodčího Berky v utkání Bohemians–Slavia (1:4)?

„Nedopustil se zásadního pochybení.“

Pojďme si projít tři zásadní situace. Měl volat hlavního rozhodčího v případě možné penalty pro domácí po střetu Hromady s Prekopem?

„Ze vzájemné komunikace vyplynulo, že VAR obdržel informaci od rozhodčího, že zákrok posoudil jako přestupek hráče domácích. To zjevně nebyla pravda. Proto byl hlavnímu doporučen přezkum u monitoru.“

Tedy správně podle vás?

„Ano. Na základě přezkumu rozhodčí usoudil, že se jednalo o minimální kontakt ze strany hráče hostí, a proto se rozhodl pokutový kop nenařídit. Konečné rozhodnutí je vždy učiněno rozhodčím.“

V případě penalty pro Slavii po zákroku na Jurečku se VAR také ozval podle manuálu?

„Ano. Šlo o správný postup VAR. O podražení, jak uvedl rozhodčí, se totiž nejednalo.“

Hlavní rozhodčí Tomáš Klíma v obou případech trval na svých původních verdiktech. Správně?

„Myslím, že ne. Ale toto posouzení je plně na komisi rozhodčích.“

Co ruka Ousoua, která prošla téměř bez povšimnutí? Měl se videorozhodčí ozvat?

„Ne. Nejednalo se o pochybení rozhodčího. Z reverzní kamery je zřejmé, že hráč hostí nezvětšuje prostor těla, proto VAR ani neintervenoval.“

Obecně, jaká byla komunikace mezi hlavním a VARem?

„Standardní. Nicméně mohla být rychlejší.“

Změnila se metodika pro VAR od jejího zavedení?

„Ne.“

Jak by tedy zněla základní poučka pro doporučení přezkumu?

„Mělo by se jednat o zjevná pochybení. V Protokolu VAR se uvádí, že intervence má přijít v případě „clear and obvious error“. Co si pod tím představit? Vždy si vybavím, jak na tuto otázku na semináři v Curychu odpověděl David Elleray, technický ředitel Mezinárodní pravidlové komise (IFAB): ‚Nebuď na stadionu jediný, kdo tu možnou chybu vidí.‘“

Přezkoumává se v české lize častěji než ve vyspělých ligách?

„Co mám vypozorované, tak v některých konfederacích a zemích se „line of intervention“ liší.“

Je to proto, že čeští sudí mají takový pokyn, třeba zasahovat častěji, nebo proto, že to s videem neumí?

„Nikoli. V subjektivních rozhodnutích hraje roli vždy lidský faktor. A jak známo, tak člověk je tvor omylný.“

Jste garantem videoprojektu pro Česko. Jste to vy, kdo určuje zdejší metodiku používání VAR?

„Zabývám se spíše technickými záležitostmi, monitoringem, komunikací s operátory, analýzou dat, komunikací s IFAB apod.“

Kdo školí sudí pro VAR?

„Co se týká seznámení se s technikou, volbou vhodných záběrů, způsobem komunikace, práce s komunikačním zařízením, jsem to já. Zásahy do utkání jsou oproti tomu probírány na školeních, která pravidelně pořádá komise rozhodčích.“

Jaká je vaše spolupráce právě s komisí rozhodčích? Přece jen, jste člověk dosazený bývalým vedením, přitom současná komise hlásá očistu.

„Občas se stane, že máme na věc odlišný názor, což považuji v každé lidské činnosti za normální.“

Jaká je kvalita projektu VAR v Česku?

„V rámci našich finančních a technických možností dobrá. Je potřeba vnímat realitu. Ta je taková, že nejvyspělejší fotbalové země mají zcela jiné finanční možnosti.“