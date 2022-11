Expert Levý: Plzni došla svěžest. Baník by měl udržet Plavšiče i Almásiho

Dvě ztráty během sedmi dnů? To se od mistrovské Plzně nečekalo. Obzvlášť pokud dva body nechala na půdě Pardubic, které chřadnou na chvostu tabulky FORTUNA:LIGY. „A to Východočeši mohli ještě vyhrát, kdyby využili velkou příležitost Leandra Limy v závěrečných minutách,“ poukazuje expert deníku Sport a serveru iSport.cz Stanislav Levý.

Zaskočila vás Plzeň remízou s Pardubicemi?

„Nechci říkat, že to byl šok, ale překvapení kola to zcela jistě je. Viktoria měla převahu, měla zajímavé situace, ale nedokázala se prosadit. Pardubice naopak byly velmi disciplinované a líbilo se mi, jak se obětovaly pro výsledek. Šly si pro dobrý výsledek.“

Neměla Plzeň kopat penaltu po zákroku Michala Hlavatého na Adama Vlkanovu?

„Jasně, ale Plzeň mohla rozhodnout i z jiných situací. To neudělala. Nakonec měly k výhře blíž Pardubice, jenže Leandro Lima zahodil obrovskou tutovku. Stačilo, aby to uklidil placírkou k tyči do protipohybu Staňka a domácí mohli mít tři body.“

Každopádně to byla již druhá plzeňská ztráta ze tří zápasů během týdne. Co se s Viktorií děje?

„Myslím si, že jsou rádi, že už je konec. Cítím z nich vyčerpání. Připomíná mi to