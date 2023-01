Budoucnost Olayinky? Slavia ještě může vydělat, Srby čas netlačí

Existují především dva scénáře, jak může vypadat nejbližší budoucnost Petera Olayinky (27). Nejpravděpodobnější je přitom ten, který už zmínil předseda „sešívaných“ Jaroslav Tvrdík – že se pojede dál, jakoby nic a nigerijský záložník pomůže Slavii v boji o titul a o domácí pohár. Není ale vyloučené, že by se Olayinka přesunul už nyní, o čemž se jedná. Crvenou Zvezdu by to mohlo stát miliony, vedení bělehradského klubu mimo jiné nyní řeší zájem Porta o svůj talent Stefana Mitroviče.