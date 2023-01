Brabcovy TOP prodeje z Baníku: jackpot Sor, Inter... Kdo bude dál?

Video se připravuje ... Je to sedm let, co Václav Brabec koupil Baník a stabilizoval ho. Do slezského klubu investoval, ale nedávno se slušně zahojil. Yira Sor totiž přestoupil ze Slavie do belgického Genku a v pokladně na Bazalech to díky podílu ze zisku z dalšího Nigerijcova transferu znovu cinklo. Pro Brabce šlo o rekordní ostravský obchod. Přinášíme přehled nejlepších prodejů za poslední roky a tip webu iSport.cz, kdo z kádru FCB bude dalším na řadě.

JACKPOT NA DRUHOU Yira Sor post: záložník, útočník

kam: do Slavie

kdy: v lednu 2022

tehdejší věk: 21

pozice v týmu: žolík

za kolik: 30 milionů + 20 milionů V béčku se Afričan ani neohřál a už ho kouč Luboš Kozel vytahoval do prvoligového kádru. Extrémní rychlost nešlo přehlédnout. Když pak pod Ondřejem Smetanou začal být Sor produktivní navzdory roli žolíka, bylo jasné, že v Ostravě dlouho nevydrží. Zájem měla i Sparta, ale do Edenu ho nalákal trenér Jindřich Trpišovský s krajanem Peterem Olayinkou. A Baník dobře udělal. Výsledkem tvrdých a táhnoucích se jednání je celkem padesát milionů od Slavie. Dvojitý jackpot. Yira Sor v dresu Baníku • Foto Pavel Mazáč (Sport)

SRDCAŘ SE DOČKAL Patrizio Stronati post: obránce

kam: do Puskáse

kdy: v červnu 2021

tehdejší věk: 26

pozice v týmu: opora

za kolik: 25 milionů Polský Lech Poznaň neuspěl – a dlouho to vypadalo, že stejně dopadne i Puskás. V lednu 2021 ještě maďarští boháči majitele Brabce, jenž nechtěl oslabovat mančaft, nepřesvědčili. O půlroku později s vylepšenou nabídkou už ano. Hlavně proto, že Stronati se chtěl vrátit do zahraničí a lukrativním kontraktem zajistit rodinu. Bonusy za účast celku trenéra Zsolta Hornyáka kvůli neúčasti ve skupině evropského poháru do Ostravy sice nedorazily, ale stále je nadějí 15 % podíl z dalšího transferu. Patrizio Stronati patří mezi hráče, kteří Baníku vydělali • Foto Michal Beranek / Sport

ITALSKÁ VÝZVA Samuel Grygar post: záložník

kam: do Interu Milán

kdy: v září 2020

tehdejší věk: 16

pozice v týmu: dorostenec

za kolik: 13 milionů Před dvěma roky boss Brabec v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz potvrdil, že v tu chvíli byl Grygar jeho nejvýnosnějším přestupem. „Což je ale dáno i tím, že za mé éry klub mnoho hráčů neprodal. Spíš naopak. Pokud se ale Samuel prosadí, bude z toho postupem času dále zajímavě těžit i Baník,“ podotkl. V Interu Milán si komplexního středopolaře váží a počítají s ním i do budoucna, takže by Ostravští mohli profitovat i podruhé podobně jako u Sora. Všichni si to přejí. Grygar nedávno v Interu podepsal novou smlouvu do 31.12. 2025. Samuel Grygar při přestupu do Interu • Foto Instagram

KAMUFLÁŽ S KLAUZULÍ Daniel Holzer post: obránce, záložník

kam: do Sparty

kdy: v červenci 2016

tehdejší věk: 20

pozice v týmu: kapitán

za kolik: 8 milionů Baník na hraně insolvence sestoupil do druhé ligy a prodej dvacetiletého kapitána měl umazat aspoň malou část dluhů. Deset milionů, což byla Holzerova smluvní výstupní klauzule, však Liberec, jehož kouč Jindřich Trpišovský o levonohého univerzála hodně stál, nevytáhl. Více nabídla Sparta, takže ho šéf Brabec prodal do Prahy a s hráčem se pak domluvil na tom, že na veřejnost pustí nepravdivou informaci o aktivování klauzule ze strany Letenských. Holzer to přiznal pro Bez frází. Ostravský Daniel Holzer se při zápase s Jabloncem vydal málem na hřiště v dresu Milana Baroše • Foto Pavel Mazáč / Sport