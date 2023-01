Spokojená Plzeň, Sýkora na place! Horváth: Durosinmi je velký příslib

Plzeň nasadila proti aktuálně třetímu celku druhé německé bundesligy silnou sestavu do první půle. Z ideální podzimní jedenáctky chyběli Václav Jemelka, Adam Vlkanova a Jhon Mosquera, kteří doléčují šrámy. Naopak v základu vyběhla zimní posila z Bohemians Roman Květ.

„Měl dvě velké šance - nastřelil břevno a hlavou minul. Pozitivních věcí bylo v zápase hodně. Nikdo se nezranil, to je hodně důležité. Kromě výsledku můžeme být trošku spokojení,“ hodnotil duel pro klubové stránky asistent Viktorie Pavel Horváth.

První dějství bylo z plzeňské strany lepší, skóre otevřel ve 28. minutě po standardní situaci Milan Havel. „Je to náš klasický gól, máme to s klukama nacvičené. Chodím na přední tyč, protečovávám to na zadek a už několikrát se nám to takhle podařilo na trase Kalvy (Lukáš Kalvach), já a Havlis (Milan Havel) dostat do brány. Byla to pěkná branka,“ pochvaloval si povedený signál zkušený stoper Luděk Pernica.

Heidenheim českého lídra FORTUNA:LIGY na úvod ve Španělsku solidně prověřil, německý celek v 58. minutě srovnal po individuální akci na konečných 1:1. Tři minuty poté trenér Bílek protočil sestavu a poslal na plac šest čerstvých hráčů.

Na hřiště se po dlouhé pauze podíval Jan Sýkora, vzhledem k nedostatku krajních obránců vystřídal na levé straně Havla. Západočeský univerzál naskočil poprvé od 18. září, kdy ho ošklivě na koleno fauloval slávista Peter Olayinka.

Na hrotu si v plzeňském dresu odbyl premiéru dvacetiletý Nigerijec Rafiu Durosinmi, který vystřídal Tomáše Chorého. „Vrací se nám marodi, po dlouhé době nastoupil Sýkora, zvládl to bez problémů. Veliký příslib je Durosinmi. Poprvé jsme ho viděli zblízka v zápase a troufnu si říct, že by to mohla být naše velká posila,“ líbil se Horváthovi nováček z Karviné.

„Obzvlášť v první půli to mělo pěkné tempo, odehráli jsme zajímavý zápas. Proti nám stál typicky německý soupeř, z českých klubů mi připomíná Bohemku. V první půli jsme si vytvořili šance, škoda, že jsme jich víc neproměnili, abychom vedli vyšším rozdílem,“ přiblížil dění na hřišti.

Plzeň odehraje na soustředění ve Španělsku ještě dvě utkání – v pondělí nastoupí proti maďarskému Ferencvárosi, na závěr herního kempu má v plánu páteční generálku proti norskému Molde. Deník Sport a server iSport.cz přinese z obou zápasů aktuální zpravodajství přímo z místa.