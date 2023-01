Sparta vypouští mladíky: Pudhorocký do Hradce, Suchomel do Boleslavi

Do sparťanského áčka přicházejí hráči ze zahraničí, ti tuzemští naopak opouštějí béčko. Podle informací redakce iSport.cz míří na dlouhodobé hostování do Mladé Boleslavi krajní bek Martin Suchomel, po záložníkovi Petru Pudhorockém zase mocně touží v Hradci Králové. Jednání jsou na dobré cestě, brzy by oba přesuny měly být dotaženy.

Je to necelý rok, co na sebe upozornil ve čtvrtfinále MOL Cupu na Slavii. Martin Suchomel sice dostal od tehdejšího trenéra Pavla Vrby jenom poločas, i během něj ale svým výkonem zaujal. Předpokládalo se, že by si mohl říct o trvalý přesun do sparťanského áčka.

K tomu ovšem během jara nedošlo. Talentovaný krajní bek naskočil pouze do tří ligových duelů na celkem 184 minut, odehrál i kompletní finále domácího poháru proti Slovácku. Tím pro něj ale vytížení v prvním týmu Letenských skončilo.

Celý podzim strávil znovu v rezervě, kde nastřádal dohromady jedenáct startů. Další zkušenosti bude Suchomel podle informací redakce iSport.cz sbírat v Mladé Boleslavi, kam by měl zamířit na dlouhodobé hostování. Dolaďují se poslední náležitosti dohody, dvacetiletý bek v úterý ve středočeském klubu zahájil tréninkový proces.

Přestup za 750 tisíc korun

Nemusí však jít o jediný odchod ze strahovské party. Tým opouští záložník Petr Pudhorocký, jenž rovněž v úterý poprvé trénoval v Hradci Králové. Do aktuálně pátého celku FORTUNA:LIGY míří dvacetiletý fotbalista na tvrdý přestup, Sparta vyinkasuje přibližně 750 tisíc korun.

Pudhorockému totiž v létě vyprší platný kontrakt. Přesto to nemusí být pro „votroky“ jediný vývoj. Pokud šikovný středopolař na jaře odehraje určitý počet zápasů (kluby tenhle aspekt stále ladí), doplatil by Hradec Spartě dalších 750 tisíc. Na Pudhorockého se totiž s ohledem na nízký věk stále vztahuje tabulkové odstupné. Doplatkem za starty by se tahle skutečnost do velké míry kompenzovala.

Jednadvacetiletý záložník dlouhodobě patří k oporám B-týmu, šanci v áčku mu to ale dosud nevyneslo. Na rozdíl od Suchomela dres prvního celku dosud neoblékl, ve druhé lize ovšem na podzim nasázel pět branek a připojil dvě asistence.

V Hradci by se Pudhorocký mohl potkat s bývalými spoluhráči Matějem Rynešem a Adamem Gabrielem. První jmenovaný na východě Čech hostuje, druhý tam loni v létě přestoupil. A trenér Miroslav Koubek je s jejich výkony nadmíru spokojený.

Společně s mladíky opouští Spartu i gólman Dominik Holec, jenž míří na hostování do polského Lechu Poznaň. Brankářský tým Pražanů tak tvoří Matěj Kovář, Milan Heča, Vojtěch Vorel a Florin Nita. Poslední jmenovaný má už od léta svolení k odchodu, o Vorla má velký zájem Jablonec.