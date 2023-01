Dloubák: Plzeň je možná zajištěná i na další sezonu. Rýsuje se nový majitel?

Zaměříme se i na to, jestli s novými posilami chce kouč Michal Bílek variovat s herním stylem i schématem, a jaké jsou ambice Plzně do konce sezony. Řeč je ale i o celkové budoucnosti klubu, kterou má v rukou Adolf Šádek. Mrtvý, polomrtvý, a teď živý… Tak zněla slova plzeňského majitele po postupu do Ligy mistrů. Platí to i nadále a jak je zajištěno fungování klubu do dalších měsíců, potažmo let? A co zájemci o klub?