Druholigové řešení. Sigma nebere obránce z Baníku, ale z Jihlavy

Olomoucké hledání pravého beka kvůli rekonvalescenci Juraje Chvátala je u konce. Podle informací webu iSport.cz je Sigma domluvena s Vojtěchem Křišťálem z druholigové Jihlavy, řeší se akorát to, zda třiadvacetiletý obránce dorazí na Andrův stadion v létě po konci kontraktu ve Vysočině jako volný hráč, nebo už nyní. Na Hané se tak rozšíří enkláva fotbalistů ročníku 1999.

V polovině listopadu si zahrál na Andrově stadionu. Vojtěch Křišťál tam coby pravý bek Jihlavy pomohl k výhře hostů 2:1 nad olomouckým béčkem. A zřejmě představitele Sigmy včetně realizačního týmu áčka zaujal. Pokud ne při vzájemné konfrontaci, tak dřív rozhodně.

Právě s Křišťálem jsou totiž Hanáci domluveni na spolupráci od 1. července 2023, kdy bude po konci smlouvy ve Vysočině volným hráčem.

„Řeší se ale ještě to, zda se za nějakou kompenzaci neuskuteční přestup už teď v zimě,“ shoduje se několik zdrojů.

Přesně tímto způsobem přicházel do Olomouce gólman Matúš Macík před dvěma roky. Dohoda rovněž zněla až od léta, ale Ružomberok nakonec dostal pár set tisíc, a tak brankář zamířil do kádru tehdejšího trenéra Radoslava Látala ihned.

„Jednáme teď o jeho budoucnosti, protože Vojtěch se rozhodl jít od července jinou cestou a náš klub opustit,“ potvrdil redakci Lukáš Vaculík, šéf FC Vysočina Jihlava, aniž by jmenoval novou adresu.

Křišťál patří, stejně jako spousta sigmáků, do ročníku 1999. V žácích střílel góly z pozice útočníka, pak se posunul na stopera a zhruba od dorostenecké devatenáctky nastupuje nejčastěji na pravém kraji defenzivy. Cítí se tam nejlépe, ostatně není náhodou, že obdivuje liverpoolského Trenta Alexandera-Arnolda.

„Díváme se v rámci našich možností po nějaké alternaci, ale samozřejmě musíme pracovat i s našimi kluky, jako je Slavoj (Filip Slavíček),“ uvedl na začátku ledna kouč Václav Jílek, když zmiňoval rekonvalescenci Slováka Juraje Chvátala po operaci ramene.

Dvacetiletému Slavíčkovi, jenž ve FORTUNA:LIZE debutoval loni v dubnu, se však zatím evidentně příliš nevěří, jinak by s A-týmem odcestoval na soustředění do tureckého Beleku a nezůstal doma s druholigovou rezervou.

Varianty na pravého (wing)beka Pavel Zifčák (23) Jan Navrátil (32) Matěj Hadaš (19) Filip Slavíček (20)

Ještě o rok mladší Matěj Hadaš je zase kvalitnější na ofenzivnější pozici, byť v mládežnických reprezentačních výběrech v obraně nastupuje. Neukotvenost, chcete-li univerzálnost, mu paradoxně v profesionálním fotbale zatím příliš nepomáhá. Lepí se s ním sestava, nicméně nepatří vlastně nikam.

Na sobotní ostrý start jara proti Spartě tak Jílkovi zůstávají v preferovaném rozestavení 3–4–1–2 dvě varianty: Pavel Zifčák a Jan Navrátil. Pro prvního hraje navzdory celoživotnímu působení v ofenzivě fyzický fond (188 cm, 87 kg) a perspektiva, pro zkušenějšího kolegu poctivost v přepínání a lepší centry.

Jinak je sestava takřka daná (viz níže), s obrannou čtyřkou se z důvodu absence klasického pravého obránce momentálně příliš nepočítá. Víceméně jde už jen o to, zda bude na pravém wingbeku Zifčák, či Navrátil a pod hrotovým duem Mojmír Chytil (pokud mezitím nepřestoupí do Slavie), Antonín Růsek právě Navrátil, nebo Filip Zorvan.

První možnost (Zifčák) by byla důraznější, silnější při standardkách, podobnější té úspěšné z podzimního duelu se Slavií (2:0) a ještě s trumfem Zorvanem coby zajímavým žolíkem jako naposledy v Brně. Druhá (Navrátil) varianta by zase přinesla vyšší míru kreativity a variability.

Brian Priske může jen tipovat. A Křišťál si bude muset ještě chvíli počkat, nejpozději však do léta.