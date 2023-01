Jablonec dostal tvrdé rány, klíčoví hráči M+M mají potíže s koleny

Po půl roce už cítí, jak se dává mančaft dohromady. „Stabilizovali jsme se,“ lebedí si David Horejš, trenér fotbalového Jablonce. Do jara, v němž půjde zelenobílým o záchranu, však půjde bez klíčových mužů. A to i do úvodního duelu, který mužstvo čeká v neděli na hřišti nadupané Slavie.

Duo M+M je mimo. Jakub Martinec, lídr defenzivy, se zranil na úterním tréninku, znovu jej zradilo koleno, které ho zastavilo dvakrát během podzimu. Tomáš Malínský vypadává na celé jaro, chrupavka v jeho koleni (zase ten prokletý fotbalový kloub) je v zlém stavu.

Kouče Davida Horejše to souží.

„Kuba je náš klíčový hráč. Na podzim jsme zápasy s ním zvládali,“ upozorňuje trenér. „Tomáš se měl zase stát důležitým hráčem. Počítali jsme s tím, že se plnohodnotně zapojí,“ netají. „Nějaké nepříjemnosti tam jsou…“

Martinec se znovu pevně usadil v srdci defenzivy. Stoperskou dvojici tvořil s posilou Janem Králem, pro Horejše šlo o ideální volbu. „Nechávali jsme to i na tréninku. Střed vypadal velmi dobře. Před nimi Kuba Považanec, Tomáš Hübschman, David Houska,“ vypočítá.

Stoperův přínos byl na podzim vidět. Odchovanec Hradce Králové se zranil na začátku jara, po návratu se rozjel k velkým výkonům, byl všeobecně chválen. Po dalším problému vypadl do konce podzimu. Na mužstvo navíc má vliv nejen na hřišti. „Je to jeden z šéfů,“ pronesl před časem Malínský.

Také on měl ostatně patřit mezi nepostradatelné. V první části sezony se zkoušel dostat do hry, byť ho v létě operované koleno viditelně limitovalo. „Nebyl stoprocentní, kloub byl nestabilní. Je to závažnější. Šel přes bolest. Pro tým to vlastně nebylo přínosné,“ přizná trenér.

Jablonec na zranění žehral už na podzim. Během zimy se zdálo, že je situace lepší, přesto k ideálu je stále daleko. Martinec je morová rána, Malínský je poměrně očekávaný problém. Mimo hru je rovněž matador Jan Krob. „Ten by se měl ale vrátit,“ prozradí Horejš. Nejistý je rovněž stav Vladimira Jovoviče, naopak zaskakující kapitán Jakub Považanec je v pořádku, ačkoli mu hrozila operace třísel.