Party pro 30+! Motto obránců Slovácka: Vydržet jako Kadlec. Mladí, smůla

Nejstarší defenzivní linie na profi úrovni v Evropě? Složitě se to dohledává, ovšem v předních týmech špičkových lig žádná podobná čtyřka pravidelně nenastupuje. A to jí ještě kryje záda z brány další třicátník Filip Nguyen. Je to opravdu úkaz. Unikát. Něco výjimečného, co je k vidění jednou za deset, spíš ještě víc let.

Obranu Slovácka, která na jaře ve čtyřech zápasech ani jednou neinkasovala a vytáhla tým bleskově z osmého na čtvrté místo, drží čtyři borci kategorie 30+. Když jsou zdraví, nemá trenér o čem přemýšlet. Vpravo Rambo, uprostřed Hofi s Kácou a nalevo Kali. Jasná páka.

Jen se jim po straně smějte. Oni vědí své. A evidentně v lize hodlají „strašit“ ještě dlouho. „Počítám s tím, že vydržím jako Káca,“ uculuje se Hofmann v narážce na o šest let staršího kapitána Kadlece.

Trio Hofmann, Reinberk, Kalabiška před pár dny podškráblo nové kontrakty. První dva si prodlouží pobyt v Uherském Hradišti o dva roky, nejstarší z nich o jeden. Zatím. Nemusí jít o jejich poslední smlouvy. Každopádně do světa už se nechystají, hodlají kariéru doklepat na východě Moravy. „Už se nikam nepoženu,“ ujišťuje urostlý stoper.

Jeho věrný druh Reinberk přikyvuje. Uvědomuje si, že v cizině už slávu neudělá a Slovácko mu má co nabídnout. Je v pohodlí domova, s týmem se usadil v tuzemské špičce. „Nejvíc bude záležet na tom, jestli budu zdravý. A hodně u mě dělá i příprava. Potřebuju ji absolvovat celou, abych byl dobře kondičně připravený. Na lajně se lítá,“ připomíná svou pozici na pravém beku.

Kamarádi drželi při sobě i při prodlužování smluv. Vzali nabídku na dva roky, za podobné peníze. „Věděli jsme, že se nikam jinam nechystáme. Nějaké šance odejít ven byly, ale nikdy to nevyšlo. Už nemá cenu se někam hnát,“ shrnuje Reinberk. „Moc rozdílů ve smlouvě nemáme. I pan Pojezný (ředitel klubu) to bere tak, že jsme zhruba nastejno,“ doplňuje Hofmann.

Ani osmatřicetiletý Kadlec, nejstarší z party, už dres nezmění. On jediný možná skončí teď v létě. Má to v hlavě, ovšem jeho spoluhráči věří, že plán (opět) změní. „Myslím, že neskončí. Je vidět, že ho to furt baví. I na tréninku. Bude záležet taky na tom, jak dopadne sezona,“ odhaduje „Hofi“. „Taky tomu nevěřím,“ přiklání se „Rambo“ k tomu, že tahoun přidá další rok.

Zatímco Teplice vyválčily minulý víkend proti Slavii senzační bod s obrannou trojicí, které je v průměru jednadvacet let a podobná omladina bránila za Liberec proti Olomouci (2:2), k další Nguyenově nule přispěli čtyři zadáci s extra vysokým průměrem 34,5 roku. V neděli naklušou do akce i v Edenu do konfrontace s lídrem soutěže.

Jeho defenziva je mimochodem také jedna z nejmladších, podobně jako v případě Sparty. Pouze Zlín a Plzeň můžou Slovácku aspoň částečně „konkurovat“. Ale fakt jen trošku.