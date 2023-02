Hlouškův příběh: dříč jako Nedvěd, raketa od Slavie. Pak zranění a dluhy

Na podzim 2009 se o něm mluvilo jako o jednom z nejlepších českých fotbalistů, vyhrál anketu Talent roku. Tehdy dvacetiletý borec zářil v dresu Slavie, která ho vykoupila z Jablonce za astronomických 25 milionů korun. Hloušek se stal nejdražším fotbalistou severočeského klubu a zdálo se, že jeho kariéra poletí vzhůru.

Za Slavii si zahrál Evropskou ligu, kde zářil jako mladý a drzý rychlík. Hloušek ohromil především proti Valencii, kde dvěma asistencemi přispěl k remízám 1:1 a 2:2. „Znali jsme ho jen trochu, ale teď už víme, co dokáže,“ smekl směrem k Hlouškovi po první konfrontaci v Evropské lize tehdejší trenér španělského celku Unai Emery.

Hloušek vynikal perfektní levačkou, enormní rychlostí, stovku zvládal pod jedenáct vteřin. Rovněž dbal na vysoce profesionální přístup. Už jako dorostenec v Jablonci hlídal stravu, například nejedl klobásy nebo vepřové, nepil alkohol. Viděl se v cestě Pavla Nedvěda, který kariéru postavil na tvrdém drilu a poctivé práci. Pravidelně míval nejlepší vytrvalostní testy v týmu. Naopak rezervy vždy byly v technice či slabší koncovce.

Hlouškovi celou kariéru komplikovala nepříjemná zranění. V zimě 2007 mu v přípravném utkání jeden z ruských hráčů brutálně zlomil nohu, kvůli čemuž přišel o stříbrné mistrovství světa do dvaceti let v Kanadě. Poté, co za velké peníze přestoupil do Slavie, si v únoru 2010 přetrhl vazy v koleni a téměř rok se dával dohromady.

Nepříjemné zlomeniny, operace kolen, klíční kosti, svalové problémy, všeho si krajní záložník a později obránce užil dosytosti. Přesto zvládl v kariéře zajímavé věci. Už na podzim jako mladá kometa ze Slavie debutoval v reprezentačním áčku, kde zvládl osm startů bez vstřelené branky. První zahraniční angažmá podepsal po vyléčení zranění v bundesligovém Kaiserslauternu v zimě 2011. Postupně prošel Norimberkem, Stuttgartem, v polské Legii okusil i Ligu mistrů.

V létě 2019 ho k návratu do Česka zlákala Plzeň, v týmu pod vedením Pavla Vrby podepsal tříletou smlouvu. Na levé straně obrany měl postupně vystřídat Davida Limberského, jenže vyštípat ze sestavy zkušeného matadora nezvládl.

Naopak, po roce balil kufry. „Podzim nebyl úplně špatný. Docela jsem hrál, ale nevyšla nám kvalifikace do evropských pohárů. Potom jsem nastupoval, nenastupoval… Pak přišel první jarní zápas, zranění ramene a všechno se začalo rozpadat. Prodělal jsem dvě operace, bylo s tím víc problémů, než jsem čekal. Návrat byl strašně těžký a nepovedl se,“ přiznal Hloušek s odstupem v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz, když v létě 2020 podepsal roční smlouvu s opcí tehdy třetiligovému Kaiserslauternem.

Jenže ani v Německu upadající kariéru nenakopl. Pokračoval v polské Termalice a před rokem v zimě se ocitl ve Zlíně. „Nepřišel jsem to sem jen dokopat,“ zněl odhodlaně. Šlo o jedno z jeho posledních veřejných vyjádření, které tehdy poskytl pro klubové stránky Zlína. Za „ševce“ naskočil jen k devíti zápasům, zase došlo na zdravotní trable, ze kterých se nevyhrabal dodnes.

To už se ale přesouváme k mimofotbalovým věcem. Hloušek nastřádal i přes vysoké příjmy ze zahraničních štací ohromné dluhy. Exekuční příkaz sepsaný na konci února čítá závazky přes dvacet milionů korun, vedle nich existují i mnohé další, nepřiznané. Částka se podle informací iSport.cz může pohybovat až okolo 70 milionů.

Půjčky, dluhy a nepříjemné lapsusy se linou celou Hlouškovou kariérou. Půjčoval si od spoluhráčů v Německu, Polsku i Plzni, od známých, rodiny i nejbližšího okolí. Situace vygradovala až do současného stavu, kdy trenér Zlína Pavel Vrba veřejně prohlásil, že neví, kde se Hloušek momentálně nachází. Množí se zprávy o tom, že po něm jdou vymahači dluhů, hráč si změnil telefonní číslo a je pravděpodobně mimo Česko.

V reakci na současnou situaci Zlín pozastavil hráči smlouvu. Hloušek měl pobírat okolo sto tisíc měsíčně, teď se ocitl bez fotbalových příjmů. Pád někdejšího talentu, jenž chtěl jít dráhou Pavla Nedvěda, došel až na nepříjemně hluboké dno.