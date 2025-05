Brankář Peter Vindahl držel míč, stál před svou bránou. Byl si jistý, že se hra opět rozvine z jeho pokutového území. Prostě byl přesvědčený.

Rozhodčí Jan Beneš, mladíček ve sboru sudích, syn známého arbitra let minulých, si nechal dost času. Po chvíli k Vindahlovi přiběhl domácí provokatér David Douděra, začal se s dánským gólmanem tahat o bílou kouli.

Chtěl ji odnést na půlku jako důkaz, že branka má platit. To bylo něco pro Vindahla, který je také velmi startovací typ, i když na první pohled vypadá jako naprostý flegmatik. Pánové se postrkali, sudí si nakonec vzal míč do rukou a čekal.

Chvíli předtím proměnil Oscar Dorley centr mladíka Divinea Teaha. Zdálo se, že hlavou, ale sparťané ihned reklamovali, že zasáhl balon rukou. Zkoumání trvalo nějaké tři minuty, Beneš se nakonec nešel ani podívat na monitor, uvěřil kolegům u videa, kde jako hlavní úřadoval Marek Radina, a branku uznal. Slavia díky ní vyhrála.

Podle televizních záběrů stanice Oneplay však trefil balon Oscara do hřbetu ruky, tudíž branka neměla platit. Problém (pro Spartu) byl, že VAR nenašel dostatečně průkazný záběr. „Na hrací ploše jsme učinili rozhodnutí, že branky bylo dosaženo regulérně. VAR zkoumal, zda nedošlo k přestupku hry rukou. Zkoumal i ofsajd, ten nebyl o osm centimetrů. Pak zkoumal všechny záběry, ale nenašel jediný průkazný záběr, že by došlo k doteku ruky s míčem. Proto branka platila,“ vysvětlil v televizním rozhovoru Beneš.

Je tedy zřejmé, že šlo o omyl jeho videokolegů…

Nebylo divu, že když přišel sparťanský trenér Lars Friis na tiskovku, byl totálně rozezlený. „Byla to fucking handball,“ vykřikl větu o házené. „Všichni viděli, že je to loupež. Je potřeba, aby s tím asociace něco udělala, aby se probrala. Byla to jednoznačně hra rukou, je to šílené. Mluvím o tom okamžiku, ne o tom, že Slavia vyhrála titul,“ pokračoval. „Máme monitory, prošli jsme to ze všech možných úhlů. Je to pořád dokola, ti, co jsou na místě, si umyjí ruce. Nikdo nemá odpovědnost,“ soptil.

Brankář Vindahl měl stejný názor, dokonce naznačoval, že by Sparta měla jít rovnou do kabiny. „Na hřišti jsem se přikláněl k tomu, že je to rameno, ale pak jsem se kouknul na video. Nebyl to regulérní gól. Když to vidím zpětně, nechápu to. Tohle je špatně, mělo by se to vymýtit,“ přidal se spoluhráč Jaroslav Zelený.