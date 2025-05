Měl gól z vašeho pohledu platit?

„Je potřeba to říct, všichni to viděli. Tohle je prostě loupež. Je potřeba, aby s tím asociace něco udělala. Máme spoustu věcí, jakým způsobem si pomoci. Máme VAR… Tohle je důležitý zápas pro celé město a celý rozhodcovský sbor to nevidí. Byla to jednoznačně hra rukou, úplně bez debat. Je potřeba, aby se asociace probrala, protože je to šílené. Mluvím o dnešním zápase, ne o tom, že Slavia získala titul.“

Vysvětlili vám rozhodčí své rozhodnutí?

„Je to pořád dokola, je to stejné. Ti, kteří jsou na místě, si umyjí ruce, řeknou, že je to na VAR. Asi takovým způsobem to bylo.“

Byl jste si jistý, že šlo o ruku?

„Máme monitory přímo na střídačce. Máme k dispozici obrázky, vidíme situaci, můžeme si ji projít ze všech možných úhlů. Takže jsem to viděl nejen ve hře, ale i ze záznamu.“

Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Slavia hazardovala s rekordem, Vitík si snížil cenovku. Oscarův gól, ale... Co Haraslín?

S čím jste vlastně šli do derby? Za pár dnů hrajete finále poháru.

„Udělali jsme změny. Začnu třeba trojkou vepředu. Rozhodli jsme se pro nasazení Victora Olatunjiho, protože on tady podává dobré výkony, na tomto stadionu. Trošičku odizoluje středního obránce Slavie. Myslím, že odehrál dobrý zápas. Ermal Krasniqi je přímočarý, hraje dopředu, což byl důvod, proč dostal šanci. Hlavní záměr byl poslat do zápasů jedenáct válečníků. Viděl jsem jich tam jedenáct a dalších pět, kteří přišli ze střídačky. Jsem spokojený, jaký jsme předvedli výkon.“

Přesto jste prohráli potřetí v řadě.

„Nikdo není šťastný, když prohraje třikrát v řadě. Věřte mi, že když jsem přišel do kabiny, nikdo nebyl ticho. Každý to dneska viděl. Každý ví, o co se jednalo, byla to prostě krádež. Naše odpověď musí být taková, že tyhle emoce přetavíme v něco pozitivního v dalším zápase, že je využijeme.“