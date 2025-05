Skóroval Oscar z vašeho pohledu rukou?

„Na hřišti jsem byl přesvědčený, že půjde o regulérní gól. Ale po zhlédnutí videa už mi to tak nepřišlo, rozhodčí měli pravděpodobně lepší záběry.“

Jste rozladění po takovém závěru?

„Kdybychom proměnili šance, které jsme měli, k tomu okamžiku nedojde. Je potřeba mířit i do vlastních řad. Když za nerozhodného skóre a v tak vypjatém zápase přijde takový moment, kdy šlo z mého pohledu o ruku, je těžké s tím něco dělat. Když to vidím zpětně, nechápu to, je to škoda. Každý chce vyhrát derby, ale Slavia už má titul, o nic nejde. Takové momenty jsou špatně, měly by se vymýtit.“

Zapsali jste třetí ligovou porážku po sobě, v jakém stavu se nacházíte před finále MOL Cupu v Olomouci?

„Šli jsme do zápasu s tím, že zjednodušíme hru a budeme hrát podobně jako Slavia, která praktikuje nakopávanou celou sezonu. Je v tom silnější, má na to hráče. Domácí sice měli v první půli lepší pohyb, ale nás výkon nebyl špatný, ani v přístupu. Že jsme byli takhle připraveni o body, už neovlivníme, musíme to hodit za hlavu a připravit se na Olomouc. Myslím, že ho zvládneme, protože jsme neodehráli špatný zápas. Jen doufám, že se podobný moment nestane ve finále poháru.“

Půjde vzhledem k postavení v ligové tabulce o klíčový zápas sezony?

„V celém rozsahu sezonu už nemůžeme zachránit, na to jsme poztráceli moc bodů. Ztratili jsme v tabulce. Pohár je ale náš cíl, chceme ho vyhrát, protože jde o bránu do Evropy. Kdyby se nám to nepovedlo, všichni by mohli zapomenout, že jsme postoupili po devatenácti letech do Ligy mistrů.“

Derby se po dlouhé době odehrálo bez červené karty. Cítil jste, že bylo klidnější než jindy?

„Emoce v derby jsou vždycky, ale nevybavuju si nějaký kriminál na vyloučení. Nemám problém s tím, když někdo dostane druhou žlutou kartu za tvrdší, ale férový zákrok. Horší je to se surovými fauly, kdy jde o zdraví hráčů. Vždycky je lepší, když se hra nekouskuje a rozhodčí nerozehraje mariáš. Na druhou stranu hrát bez emocí taky není dobře.“

Třeba Lukáš Sadílek se v první půli dostal do potyčky s podavačem balonů. Tušíte, co se stalo?

„Tohle je taková klasika. Není to poprvé, co je tady problém s podavači míčů. Opakuje se to. Musíte se zeptat jich, co tím sledují, proč to dělají. Emoce do zápasu určitě patří, je to občas divadlo z obou stran a je na rozhodčím, aby to korigoval. Samozřejmě všechno přehluší moment z poslední minuty.“