Kozel po zničení Sigmy: Chtěli jsme je nalomit před finále poháru. V něm fandí Spartě

Už při pohledu na situaci v tabulce, současnou formu obou týmů a základní sestavy, se dalo očekávat, že Jablonec bude výrazně hladovější. Rychlé a nápadité narážečky zeleno-bílých připomínaly chvílemi spíše exhibiční utkání a za jasnou výhrou směřovali domácí od úvodního hvizdu.

„Jsem samozřejmě spokojený. Věděli jsme, že Sigma do toho nepůjde v nejsilnější sestavě, ale my jsme do toho šli naplno a je to pro nás další cenné vítězství,“ liboval si Luboš Kozel po šestém ligovém triumfu v řadě.

Už o poločase svítilo na tabuli skóre 2:0 po gólech Martina Cedidly a Sebastiana Nebyly a o vítězi bylo v podstatě jasno. Totožným výsledkem skončilo i druhé dějství, kdy si hlavní slovo vzal Matěj Polidar. Gólem a asistencí ozdobil závěr utkání a v sezoně si připsal už čtvrtý zásah a čtvrtou gólovou nahrávku. „Naším cílem bylo dát co nejvíc gólů, abychom jim srazili sebevědomí,“ potvrdil slova trenéra.

Levý wing bek nejprve sám zvýšil na 3:0, když do prázdné brány doklepl odražený míč po pohledné týmové akci. Branku potom oslavil s balónem pod dresem a pozdravil tak na tribunu přítelkyni, s níž čeká narození syna. „Už jsem takhle slavil v Ostravě, ale vzpomněl jsem si na to pozdě a udělal jsem to až na půlce, takže si toho nikdo nevšimnul,“ smál se při vysvětlování gólové oslavy.

Zanedlouho se pak Polidar ujal exekuce přímého kopu z levé strany a parádním míčem našel přesně hlavu střídajícího Davida Puškáče, který se na trávníku vyskytoval ve chvíli vstřelené branky pouhých šestnáct vteřin. Z lavičky si to namířil rovnou do malého vápna, našel si střílený centr a hlavou nekompromisně zavěsil.

Finále poháru si pustíme společně, prozradil Polidar

Jablonec tak znovu potvrdil výbornou formu v závěru sezony. K jistotě evropských pohárů, po kterých jednoznačně prahne, však bude potřebovat pomoc jiných. Definitivně si účast v předkole Konferenční ligy může Kozlův tým zajistit ve středu, a to nebude muset ani kopnout do míče.

Pokud totiž ve finále českého poháru uspěje Sparta, propadne vstupenka do Evropy pátému ligovému celku. V opačném případě bude naopak šance na poháry poměrně nízká. Severočeši tak svůj osud nemají pevně v rukou a budou potřebovat pomoc od obhájce trofeje.

„Je to nepříjemné, ale abychom to měli pod kontrolou, tak bychom museli být ve finále poháru. Tam se dostala Sigma a nám teď nezbývá nic jiného, než fandit Spartě,“ sdělil smířeně Kozel.

Společně s hráči se pak chystá středeční důležité klání sledovat na jednom místě, aby v případě úspěchu mohl tým vše řádně oslavit. „Máme domluvené, že si to ve středu pustíme společně a budeme všichni fandit Spartě,“ prozradil Polidar.

Pomůžou Letenští na dálku Jablonci, nebo se bude radovat outsider?