ONLINE + VIDEO: Plzeň - Olomouc 0:0. Staněk vychytal tutovku Růska

Fotbalisté Plzně ve 22. kole FORTUNA:LIGY vyzvou Olomouc, která remizovala v posledních pěti ligových duelech. Přidá další i v Doosan Aréně? Pro Viktorii by to znamenalo další ztrátu v boji o titul. Aktuálně zaostává o dva body za pražskou Slavií. Výhra by tak svěřence trenéra Michala Bílka posunula minimálně do neděle do čela. Utkání startuje v 15:00. ONLINE přenos a VIDEA sledujte na iSport.cz.