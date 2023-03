Měli jsme vyhrát, žehral Bílek. Chválil Vydru, novinky o Kalvachovi

Čtvrtý jarní zápas doma, druhá bodová ztráta. Plzeňská Viktoria remizovala 1:1 s Olomoucí v zápase, který potřebovala a měla vyhrát. Trenér Michal Bílek žehral na neproměněné šance, které jeho týmu spolu se zaváháním při vyrovnávací brance znamenají další komplikaci v cestě za obhajobou titulu. Navíc už za týden jedu Západočeši do Edenu na Slavii… „Nebyli jsme v koncovce přesní,“ hodnotil utkání plzeňský kouč.

Čemu přičítáte ztrátu proti Olomouci?

„Utkání jsme měli vyhrát, byli jsme lepší, hlavně ve druhé půli jsme si vytvořili velký tlak, měli jsme několik tutových šancí, nastřelili dvě tyčky. Matěj Vydra ještě šel sám na bránu, měli jsme tam i další závary. Produktivita a efektivita od nás není taková, jak bychom si představovali. Je to nepříjemné, hlavně za druhý poločas, kde jsme byli lepší a vytvořili si tlak i příležitosti, jsme měli vyhrát. Bohužel, v jarní části nás koncovka trápí. Už doma v prvním utkání s Hradcem (1:2) jsme měli několik brankových příležitostí, které jsme nedali, dneska jsme bohužel v koncovce nebyli dostatečně přesní.“

Proč byl od vás tak špatný poločas, kdy jste nevystřelili na bránu?

„O půli jsem hráčům říkal, že musíme zjednodušit hru. Na křídlech jsme zbytečně drželi balon, ze stran pak nechodily dobré centry do pokutového území. První půle byla vyrovnaná bez velké šance, ve druhé jsme chtěli soupeře víc přitlačit a dávat víc balonů do vápna, to jsme plnili. Situací, kdy jsme mohli dát branku, bylo hodně. Soupeř pak skóroval z ojedinělé akce a utkání zremizoval.“

Kde vznikla chyba před vyrovnávacím gólem?

„V reálu je to těžké hodnotit, na situaci se ještě musím podívat na videu, abych se k tomu mohl víc vyjádřit.“

Neměla střídání přijít dřív?

„Od začátku druhé půle jsme si vytvářeli tlak, věřili jsme složení týmu, co v tu chvíli bylo na hřišti. O půli jsme udělali jednu změnu, místo Vlkanovy přišel Mosquera. Chtěli jsme mít větší sílu v pokutovém území, vyvinuli jsme tlak, ale nedali braku, proto tam šel Matěj Vydra. Hned na začátku na něj byly tři fauly, pak se dostal do brejku, který neproměnil. Byl platný pohybem, tahem na branku, náš výkon určitě zkvalitnil.“

Existuje šance, že se Lukáš Kalvach uzdraví do zápasu na Slavii, který se hraje za týden?

„Pořád říkám, že pro nás je to klíčový hráč. Ale nebudu tvrdit, že jsme nevyhráli proti Olomouci kvůli tomu, že Lukáš nehrál. Máme dostatečně široký kádr na to, abychom si s Olomoucí poradili. Náš výkon byl poměrně dobrý, na klukách bylo vidět, že utkání chtějí vyhrát. Kalvi začíná individuálně trénovat, uvidíme, jak bude vypadat v týdnu. Všechno nechávám na něm, zranění kotníku bylo nepříjemné. Pro nás je důležité, aby byl v pořádku.“

Na lavičce už seděl připravený Jan Kliment. Neuvažoval jste o tom, že ho pustíte do hry?

„Honza s námi trénuje týden, jeho zranění (kotníku) bylo velmi těžké. Nechtěli jsme jít do velkého rizika, byť byl připravený, sám říkal, že by pár minut odehrál. Ale musíme ještě chvilku počkat, aby všechno dotrénoval, především intenzitu, která je potřeba pro ligové utkání.“

Co změnit do šlágru na Slavii, která vám může utéct o čtyři body?

„Vrátím se k zápasu s Olomoucí. V první půli jsme chtěli, abychom soupeře hned od začátku dostali pod tlak, ne úplně se nám to dařilo. Některé pasáže byly v pořádku, pasáže, někdy jsme zase mohli být důslednější a mohli vyvinout na soupeře ještě větší tlak. Ve druhé půli jsme se zlepšili. Zápas se Slavií hrajeme za týden, ještě uvidíme, jak tam nastoupíme.“