Čahoun Kadlec číhal u okénka: Kluci, jak padl gól? Červená jako poučení

Před rokem až druhá nejvyšší dorostenecká soutěž, protože nejvyšší kategorii mládeže Bohemians se zatím nepovedl návrat mezi elitu, na podzim ČFL proti poloprofesionálům. A v neděli večer Adam Kadlec předstoupil před novináře ve stejném tiskovém středisku, kde na podzim probíhaly konference Ligy mistrů. A v ruce držel cenu pro hráče zápasu, kterého volí fanoušci. I když premiérový ligový gól mu statistici sebrali označením za vlastenec Tomáše Chorého. „Už jsem to viděl, ze začátku jsem byl trošku zklamaný, ale asi to je pravda. Nic s tím neudělám, musím příště,“ reagoval 19letý mladík, který aspoň nemusí gól platit do týmové kasy.

I slušná střela je důvodem, proč zaujal. Jednu gólovou předvedl na zimním soustředění v Turecku, kde začal klepat na dveře základní jedenáctky. Dočkal se během zranění Ondřeje Petráka a Antonína Křapky a při svém čtvrtém startu v základu byl skoro u všeho:

Jeho ošetřování zbrzdilo úvodní tlak hostí, Viktoria se krátkých problémů snažila využít a na jeho stranu se tlačili Vydra se Sýkorou tak vehementně, až dali první gól. Po přestávce ale odraženou střelou založil na vyrovnání. Do to spousta defenzivní práce a soubojů proti obhájcům titulu stavějícím hru na superdůrazném Tomáši Chorém. Deset minut před koncem ale musel do šatny po podkopnutí Jana Klimenta. „Balon se blbě odrazil ke Klimentovi, který si ho píchnul kolem mě. Teď si ani nepamatuju, jak přesně to bylo, každopádně mě to mrzí a vím, že už bych to příště neudělal. Každopádně bych nešel na zem,“ dušoval se.

Kárání od trenéra ale podle všeho nebude nijak výrazné. Jaroslav Veselý na tiskovce vzal červenou kartu na sebe s tím, že zvažoval jeho vystřídání. A že teenagera s tuhnoucíma nohama měl stáhnout.

Ze šatny poté marně zkoušel sledovat šok pro zaplněné Štruncovy sady (a euforii pro sektor hostí) – branku přiznanou Danielu Köstlovi.

„Snažil jsem se koukat z okna ze šatny, ale přes velké střídačky nebylo vidět. Pak jsem se kluků ptal, jak padl, ale nikdo mi to pořádně nevysvětlil,“ posteskl si. Ale nemusel se zlobit. Dost možná ani sami hráči na hřišti nevěděli, jak se míč za Staňka letícího do prázdna dostal.

Kvůli trestu za červenou kartu si v dalším kole odpočine, ale svými výkony si vysoký stoper vysloužil pozvání do reprezentační devatenáctky a přitahuje pořád větší pozornost: „Je to velký skok, ale myslím, že jsem na to připravený.“