Levý o Plzni a Olayinkovi: Pro zkrat nemám slušné slovo. Co nechápe?

„Jeho“ Bohemians značně zasáhli výhrou v Plzni do boje o titul ve fotbalové lize. Podobný vliv na výsledek mistrovské jízdy však může mít i zkrat slávistické hvězdy Petera Olayinky v Liberci. Křídelník trefil hlavou protivníka, šel ven, Slovan obral Pražany o dva body, navíc přijde několikazápasový trest. „Pro jeho reakci se nedá najít slušné slovo,“ přikývne expert deníku Sport a webu iSport Stanislav Levý, mistr ligy s Bohemians a uznávaný trenér. Co říká na druhé vyloučení Martina Filla, výkony Sparty či Plzně, pardubického matadora Pavla Černého, nebo boj o záchranu?

Peter Olayinka ulétl. Překvapil vás?

„Absolutně musím souhlasit s tím, co řekl Jindra Trpišovský. Olayinka neměl k takovému zkratu důvod. Slavia vedla, mohla a měla dotáhnout zápas do vítězného konce. Pro jeho zkrat není omluva. Nejvíc mě ale zarazila jedna věc.“

Jaká?

„Jak rychle vyskočil na nohy, přitom to vypadalo, že má těžké zranění. Najednou vylétl jako papírový čertík a dal Ndefemu hlavičku. Je to neomluvitelné.“

Jste pro vysoký trest pro Olayinku?

„Neznám přesně sazbu. On za sto třicet devět zápasů nedostal červenou kartu, což může být bráno jako určitá polehčující okolnost. Pod tři střetnutí by to však jít nemělo.“

Půjde o zásadní oslabení pro Slavii?