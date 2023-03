Janošek + Hlavatý táhnou Pardubice. Oba jsou jiní, v čemž je jejich síla

Pardubicím k výraznému zisku bodů pomohl skvělý gólman Florin Nita, znatelné je také zlepšení různých fází hry a v mnoha momentech se k souboru trenéra Radoslava Kováče přiklonilo štěstí. Ale výkony dvojice Janošek + Hlavatý byly ještě důležitější než všechny výše zmíněné faktory. Sestavu svého oblíbeného mužstva si fanoušci Pardubic bez ex-Plzeňáků nedokážou představit.

Oba jsou výrazně jiní, v čemž také spočívá jejich síla.

Dominika Janoška nakopla změna pozice. Radoslav Kováč se před podzimním zápasem s Jabloncem rozhodl, že brněnského rodáka posune z pozice „šestky“ na „osmičku“ a již můžeme konstatovat, že šlo o skvělé rozhodnutí. Janošek může v nové pozici využít svou skvělou střelu, vstřelil už sedm branek. Dvakrát přesně zamířil z přímého volného kopu a zpoza vápna se trefil celkem čtyřikrát.

Primárním úkolem Janoška však je kreativita, postupný útok se točí výhradně kolem něj. V průměru na 90 minut pošle 9.65 progresivních přihrávek, což je páté nejvyšší číslo mezi všemi středopolaři v této sezoně. Na levé straně má relativní volnost – v první fázi rozehrávky často přenáší hru a ve finální třetině hledá plno průnikových přihrávek, kterými se snaží z hloubi překonat obranu soupeře.

Problémem Janoška je častá nedůslednost. Má tendenci souboje vypouštět, akce často řeší až příliš laxně a bezstarostně. Hlavatý je přesný opak. Během utkání pokryje velký prostor, díky velkému přehledu a schopnosti předvídat získá velký počet míčů (7.09 na 90 minut, Janošek pouze 5.49) a prakticky se nezastaví.

Ve finální třetině se nestará o kreativitu, pohybuje se výrazně výš a velmi často nabíhá do vápna. V boxu soupeře zkompletuje 2.63 doteků na 90 minut, Janošek pouze 1.28. V letošní sezoně vstřelil pět branek, což je solidní číslo, i když by se měl dostávat do vyššího počtu velkých šancí.

Janošek se ve finální třetině pohybuje v hloubi pole a často posílá průnikové přihrávky • Foto iSport.cz

Hlavatý má za úkol více doplňovat finální fázi a pohybovat se také v boxu soupeře • Foto iSport.cz

Problémem Hlavatého jsou časté nepřesnosti, jeho kreativní schopnosti se Janoškovi nevyrovnají. Společně však vytváří zajímavý mix dovedností, jelikož se dokážou doplňovat. Dotáhnou Pardubice až k záchraně?