Zkáza za půl minuty a Vrba slaví. Celý zápas to nedáte, posteskl si Zápotočný

Hned v první minutě letěly do koše veškerá taktická příprava, sestava i rozestavení. Rekordně rychlé vyloučení Lukáše Havla zničilo bodové ambice Českých Budějovic ve Zlíně. Uběhlo sedmatřicet vteřin, když stoper poslal k zemi Vukadina Vukadinoviče, pádícího z křídla na bránu. Jasná červená a poté hra na jednu bránu. Výsledek? Exhibice Vrbova celku 5:1. „Nešlo to odehrát líp. To nedáte,“ ulevil si kouč Tomáš Zápotočný.

Tohle se vidí fakt výjimečně. První útočná akce, útočník Filip Balaj nakopne srbské turbo, Havel na Vukadinoviče rychlostně nestačí a místo aby ho pustil k bráně, těsně před šestnáctkou do něj z boku brnkne a zápas pro něj okamžitě končí. „Jednoznačně měl risknout, že dá Vukadinovič gól a nefaulovat. Tohle rozhodlo. Dostat ve třicáté vteřině červenou, to prostě nejde. S Lukym jsme o tom mluvili, uvědomuje si to,“ věřil Zápotočný. „Stalo se, chyby se dějí,“ dodal s částečným pochopením.

I když Youba Dramé nadějný trestňák zmastil ránou do zdi, dostali domácí přesilovku a nekompromisně utahovali šrouby. „Jenom se vám honí hlavou, kdy vás zkušený soupeř ztrestá. Byla to kočka - myš,“ povzdechl si kouč poražených. „V první lize nejde vydržet v deseti celý zápas. V hustém bloku dokážete ubránit tak dvacet minut, půl hodiny. Hráči Zlína mají takovou kvalitu, že si vás povodí, uběhají,“ ocenil bývalý obránce kvalitu vítězů.

Trenéři hostů po Havlově zkratu okamžitě střídali. Z placu šel záložník Patrik Čavoš, aby vytvořil prostor pro Davida Broukala, jenž se postavil na prázdné místo ve středu obrany. „Patrik to chudák odnesl. Ale to se nedá nic dělat, je to fotbal,“ uvedl Zápotočný. „Druhý gól před poločasem byl rozhodující,“ dodal.

V oslabení neměli hosté šanci. Zabetonovali se vzadu, jenže nedokázali bránit bez chyb. Vrbův výběr se do nich tlačil a kouč si mohl blahořečit, že postavil dopředu dvě věže. Oba se prosadili střelecky. Jako první se trefil Libor Kozák hlavou po Cedidlově centru a před půlí vystřelil přesně k tyči Filip Balaj, jemuž ve vápně chytře přepustil balon bek Dominik Simerský.

Zlín hrál v pohodě, předvedl nejlepší výkon pod Vrbovým vedením. Nebohého soka dorazil po pauze výtečný Vukadinovič, jenž dokončil akci Dramého s Balajem. Právě srbský křídelník táhnul domácí ofenzivu a slovenský dlouhán mu zdatně sekundoval. Nakonec to klidně mohlo skončit o sedm, o osm. Velké šance zahodili dvakrát Dramé s Koviničem, Slončík, Hlinka, Simerský. V šestnáctce oslabených Budějovic to mnohokrát hučelo a ještě dvakrát to tam padlo. Ujaly se Didibova dorážka a Koviničova obratná hlavička po Fantišově centru.

Jeden gól padl i na druhé straně. Slukův nástřel do vápna krkolomně uklidil zblízka do sítě střídající Tomáše Zajíc, jenž si musel při dorážce narazit o tyč. Jinak byli Jihočeši marní, naivní, občas až nedůstojní. Jen Potočného přímák zatočený do břevna naznačil, že by snad mohli uhrát lepší výsledek. Debaklu však neunikli. „I v deseti jsme měli nějaké šance,“ řekl Zápotočný.

Kouč Vrba slavil se svými svěřenci druhou jarní výhru a Zlín minimálně do neděle opustil poslední příčku. Přeskočil Pardubice i Teplice.