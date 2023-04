Taktický boj o čtyřku pro Klokany. Svědík: Takhle nemůžeme hrát!

Nesmírně důležitý zápas. Přímý souboj o upevnění pozice v elitní šestce i o pozici za silnou trojkou pražských „S“ a Plzně. Jak Bohemians, tak Moravané dobře věděli, o co v Ďolíčku jde. Podle toho se na zápas připravili a podle toho duel také vypadal.

Jak Martin Svědík, tak Jaroslav Veselý znali silné stránky soupeře a snažili se je eliminovat. Standardní situace v prvním poločase? Minimum. A když se Slovácko po dvaceti minutách hry k pár přímým kopům dostalo, hned bylo před brankářem Martinem Jedličkou nebezpečno. Vlastimil Daníček se ale sám na malém vápně nedokázal zorientovat, takže ho bez problémů vychytal navrátilec do sestavy Jedlička.

„Byl to zápas o jedné brance, že kdo dá gól, bude úspěšnější. Hlavně v ofenzivě jsme byli hrozní, hrajeme jen po šestnáctku, nebyly tam centry, a když jsme se k ní dostali, bylo to uspěchané, chyběla individuální kvalita. Takhle se Slovácko nemůže prezentovat! Vždycky když hrajeme takhle, tak to špatně dopadne. Když si jdete zahrát fotbálek, musí to být podpořené touhou a emocemi,“ rozčiloval se po zápase Svědík.

Touhu a emoce ukázali domácí hned zkraje druhé půle. Na hosty si museli počkat, ale pak se po levé straně rozběhl Jan Kovařík a poslal rohlík na hlavu muže, který si může škrtnout přezdívky o vršovickém Robertu Carlosovi. Daniel Köstl totiž ukázal, že je především skvělý hlavou. Zavěsil míč pod kotel, rozjásal Ďolíček a dal několik námětů k přemýšlení bratru Jaroslavovi, asistentovi Trpišovského ve Slavii, který zápas sledoval z tribuny a kterému se postaví ve středu v semifinále poháru.

„Tuhle akci trénujeme a takhle to má vypadat. Kova dal fantastický centr, zbytek je moje práce. Vrátil jsem to týmu i za první poločas, kdy jsem měl šanci,“ vyprávěl Köstl.

Zbytek zápasu si zelenobílí pohlídali. Hosté se nedostali do šance, střed hřiště měli pod kontrolou Josef Jindřišek s nesmírně aktivním Michalem Beranem. I díky jeho výkonu se Bohemians znovu opevnili na čtvrtém místě. Tři body před Slováckem, které má ještě středeční dohrávku s Jabloncem k dobru.

„V zimě jsme cítili, že je šance se pobít o tahle místa, tak chceme šestku. První princip sportu je, že se chceme zlepšovat. Já jsem ten poslední, který bude hráčům říkat, že máme nahráno. Jakmile se mužstvo uspokojí, je to špatně. Aktuálně se nemůžeme bát říct, že chceme šestku. Ale čtvrté místo se rozhodne v nadstavbě,“ prohlásil Veselý.