Trpišovský o ruce Oscara: Nechci hodnotit, přišlo nařízení od LFA. Potěšil Moses

Je třeba probrat onu situaci v závěru utkání. Viděl jste při vítězném gólu Oscara ruku?

„Já viděl hlavně fantastický balon od Teaha. Pak jsem byl překvapený, že to byl Osky, snažíme se do vápna dostat jiné hráče. Ale zatím jsem tu situaci viděl jen v reálu. Vím, že se to dlouho přezkoumávalo, rozhodčí mi říkali, že se řeší ofsajd a pak způsob dosažení branky. Ani jednu situaci jsem neviděl a navíc přišlo nařízení, že se nesmíme vyjadřovat k nařízení rozhodčích, takže to nechci hodnotit.“

Nařízení? Od LFA?

„Ano, přišlo to všem klubům od LFA. Jsou tam dost tvrdé tresty, od finančních po zákaz činnosti. Je to popsané tak složitě, že zatím moc nevím, jaká je hranice vyjadřování se k výkonům. Nechci zadávat k ničemu příčiny, nevím, kam můžeme jít. Takže jsem radši opatrnější.

Pojďme k výkonu týmu. Jaké to podle vás bylo derby?

„Zápas byl pro oba týmy náročný. Soupeř se dostával do zajímavých situací, nebylo to tak svázané, na derby bylo šancí celkově dost. Hodně se nám dařilo sbírat odražené míče Mosesem a jeho skvělým pohybem. Pak to bylo především o tom, jak to uhrají stopeři. Kromě jedné situace a závaru po standardce jsme to zvládali dobře, jen nás trochu zlobily rychlé brejky. Pomohli nám ale hráči z lavičky, Teah přinesl rozdílové věci.“

Zmínil jste Davida Mosese. Je to hráč, díky kterému už si můžete ve Slavii představit budoucnost bez Oscara?

„Hraje skvěle, zapadl výborně. Tohle byl krom soubojů a dalších věcí asi i jeho nejlepší běžecký výkon, byl i výš než Oscar. Ale v zápase s Plzní například David nedohrál dvakrát situaci ve vápně a těsně to neskončilo gólem, tam se má co učit. Udělal velký progres v chození si pro míče a v získávání metrů směrem nahoru. Měl fantastické derby, ale bylo to i balancem od Oscara. Paradoxně čím blíž je Moses naší bráně, tím víc je věcí, které jsou ke zlepšení.“

Podavač míčů? Vím, že se něco stalo

Říkal jste, že derby pro vás znamená i konec nadstavby na plný plyn. Dostanou někteří hráči teď volno?

„Rozmyšlené to máme, týká se to těch nejvytíženějších hráčů, do toho se přidali nějací zranění. Chceme jim dopřát možnost dovolené, už od zítřka. To je jediná možnost, jak jim trochu prodloužit volno. Liga začíná v Česku jako jedna z prvních v Evropě, bude navíc ještě repre pauza…Na poslední utkání samozřejmě každý chce být zase s týmem.“

V první půli proběhla v derby lehká roztržka mezi Lukášem Sadílkem a podavačem míčů, Jaroslav Zelený si stěžoval, že jsou tu tyhle věci pokaždé. Jaký na to máte názor?

„Názor mám pořád stejný. Chci spoustu míčů okolo hrací plochy na kuželech, ať si to hráči berou sami, a tomu se vyhneme. Vím, že se tam něco stalo, ale bylo to v levém rohu za střídačkami, tak nechci moc soudit.“

Na derby se asi hledá motivace lehce, ale jak moc rezonovala odplata za emotivní březnové derby a vyrovnání rekordu domácích výher v řadě?

„Vím, že ve hře byly ty domácí zápasy a nebudu skrývat, že i meta nejvyššího počtu bodů je hezká. Je to unikátní, nějakým způsobem jsme se o tom bavili. Ale příprava probíhala tradičně. Největší dopad na zápas stejně je, když jdou hráči na rozcvičku před zápasem. Poslední derby na Letné jsme prohráli ve druhé půli po rohu, pak jsme namazali na druhý gól. Rozhodně jsme se chtěli ukázat v jiném světle. Ale kdyby tu nabyly žádné rekordy a šňůry, je to prostě domácí zápas. Je tu dvacet tisíc lidí, kteří si koupí vstupenky a i když o body nejde, musíte ze sebe dostat to nejlepší. Ať je v derby jakýkoliv rozdíl, jdete vyhrát. Co to znamená, možná doceňujete až později. Cítil jsem to z týmu, třeba z Vasila Kušeje, který nebyl úplně zdravý, ale hrozně derby chtěl hrát. Tak je to správné - nekalkulovat a chtít vyhrát.